Tra disoccupazione giovanile e ddl Zan

MOLISE. Sono tempi duri quelli che stiamo attraversando. Per ciò stesso, inviterebbero ad occuparsi di ben altra mercanzia. I giovani molisani non hanno lavoro, l'economia non gira, gli stipendi sono fermi da anni. Eppure, almeno sui ‘social’, si ha l'impressione che l'unica nota positiva sia l'emancipazione delle donne per cui oggi si può tranquillamente dire "la Presidente" e “la Sindaca”. Si tratta di un primo passo che presto porterà il sesso ad occupare (ancora più di oggi) posti di alto livello politico. E così, almeno il femminismo, avrà trovato il suo "ubi consistam". Persino all’interno dei nostri riposti Paesi si comincia a parlare al femminile (Assessora, Dirigente scolastica).

Ma vorrei ricordare (a me stesso, naturalmente!) che, in fondo, la nostra Costituzione, scritta per scongiurare il ritorno del Fascismo, avrebbe dovuto anche servire a proteggerci dall'ascesa di altre violenze. Purtroppo la "Charta", più che mai attuale, è diventata difficile da riformare. Forse potrà essere possibile tra qualche decennio, quando nessuno più parlerà di ‘rossi’ e di ‘neri’. Oggi si preferisce pensare che le camicie nere stanno riorganizzandosi e che certi protagonisti, sia pure frastagliati in diverse conventicole o movimenti, sono ancora tra noi. Ci sarebbe soltanto da capire perché non si può manco nominare il Duce (che poi non è vero), poter vendere - a chi voglia comprarli - i vini a lui intestati (o i calendari con la capoccia del ‘puzzone’) mentre è possibile parlare tranquillamente di Stalin che - a suo tempo - pure ebbe a farsi nominare tante volte.

Oggi tutti quei giovani che seguono episodicamente la politica (in ispecie se molisani professanti posizioni più moderate) meditano un mondo migliore in cui i dibattiti siano focalizzati sulle proprie esigenze e non su questioni ideologiche che attingano l'iperuranio. Purtroppo questo loro auspicio sembrerebbe non inverarsi mentre si continua a parlare di Fascisti e di Comunisti sebbene non ne esistano più. Perciò si discute a vànvera; al punto che - talvolta - parrebbe d'essere ritornati indietro nel tempo e si arriva a formulare formazioni nuove e ad ascoltare commenti che rimandano ad altri tempi. E così si amplificano gli scontri: si delineano bandiere della "X Mas" spiegate sull'orizzonte di Lipari; si allude a gestori di stabilimenti balneari che espongono il vessillo della Repubblica sociale con l'aquila ed il fascio. Di fronte a tali vicende il Parlamento riaccentua l'apologia del Fascismo, quasi che non fosse già in vigore, sin dagli anni '50, una circostanziata legge che condanna persino il saluto romano.

Le inutili nostalgie sono sempre esistite, pur senza mai diventare tali da turbare i sogni di chi non vuole il ritorno dei ‘torneremo’. Già nel 2013 la Camera dei deputati approvò un d.d.l. sul reato di omofobia, che prevede il carcere per chi abbia istigato a commettere atti di discriminazione fondati sull'omofobia o transfobia; dunque il d.d.l. De Zan non serve. Nel giugno del 2016 il Parlamento ha approvato, in via definitiva, la legge che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni l'incitamento all'odio razziale che si fonda «in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra». Però temo che, di questo passo, possa diventare reato anche negare il riscaldamento globale del pianeta. Oramai la "politica" sembrerebbe recitare a soggetto, nei Comuni, in Regione ed a Roma. Mostra di essersi allontanata dai valori e dai programmi di chi li partorì, finendo con l'originare non una nuova "Fabbrica delle idee” quanto piuttosto una sorta di "Farsa delle idee". L'opinione pubblica, sia pure con prudenza, si accorge di una degenerazione dell'azione politica, di uno smarrimento degli obiettivi primari e del fatto che sta venendo meno la percezione di una giusta trasparenza. Solo i "capi-bastone" (Sindaci, Assessori, presunti "opinion-leaders"), pur senza esporsi se non cavalcando 'slogans', amano ancora esibirsi utilizzando un linguaggio colorito più o meno quanto il nero di seppia. C'è proprio da auspicare che le cose cambino verso, se non altro per smetterla con questa sorta di commedia dell'arte che tanto sarebbe piaciuta ai Fratelli de Filippo.

Claudio de Luca