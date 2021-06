TERMOLI-GUARDIALFIERA. In un luogo che il produttore Nicola Malorni non intende ancora svelare saranno girate le ultime scene di un cortometraggio che promette di incantare i molisani e non solo. Si tratta di ‘Gocce: il cortometraggio’ che previene le violenze sulle donne attraverso la storia di una giovane donna che trova la forza del riscatto nell’amore verso il proprio territorio.

Un cortometraggio che, girato nei luoghi più suggestivi del basso Molise, tra Termoli e Guardialfiera, promette una immersione nel testo emozionale del rapporto dei molisani con un paesaggio che Malorni definisce “terapeutico”.

Filo conduttore della storia sarà certamente l’olio di oliva, nell’alveo della intensa attività di promozione che il Vice presidente dell’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio Nicola Malorni sta assicurando al Molise da circa un anno.

Noemi Bordi è apparsa questo pomeriggio sul set in via Mascilongo, vestita di rosso, mentre scendeva dall’autobus dirigendosi verso una destinazione a noi ancora ignota. Diversi cittadini termolesi, certamente non abituati a produzioni cinematografiche nella loro città, sostavano increduli ad osservare il lavoro della produzione manifestando una curiosità che - ci preannuncia Nicola Malorni - sarà soddisfatta con la presentazione regionale di Gocce nel prossimo mese di luglio.

“Abbiamo lavorato intensamente in questi ultimi giorni per regalare a Termoli, a Guardialfiera e al Molise un lavoro che travalicherà i confini regionali grazie alla partecipazione di Associazioni nazionali che sono pronte a scommettere sul Molise e sui molisani. Ultimamente abbiamo dimostrato di essere all’altezza di grandi sfide - penso al trionfo di Termoli Città dell’Olio al concorso nazionale del Turismo dell’Olio - e con Gocce punteremo a far dialogare il sociale col turismo enogastronomico e paesaggistico proponendo un modello di promozione turistica attraverso l’olivicoltura sociale” - un ambito sul quale Nicola Malorni negli ultimi anni è stato promotore di importanti innovazioni regionali ed extraregionali nell’ambito delle Città dell’Olio e della cooperazione sociale. In un post della sua pagina Facebook lo psicologo termolese, ideatore del progetto, scriveva : “Eri nell’aria, nel vento, nelle reti, nel tronco dell’albero, in ogni immagine di questa concentrazione di vita che è il cinema.

Hai trasformato in musica gli ultimi pensieri, hai dipinto il presente con le tinte imperiture dei ricordi dell’infanzia.

Ci hai insegnato che si può crescere anche soltanto con ciò che si ha. Basta soltanto saper guardare attraverso le feritorie delle immagini”.

Non dice a chi sia indirizzato questo post ma tutto lascia pensare che questo suo progetto rifletta molto della sua evoluzione di uomo e di professionista dedito al sociale.