CAMPOMARINO. «Un inizio di stagione amaro e da dimenticare per chi fa finta di nulla». Lo afferma il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle a Campomarino.

«Il 2 giugno è stata la data “zero” per la stagione estiva 2021 e purtroppo, ma del tutto prevedibile, sonoramante bocciata.

Inevitabile se consideriamo in che modo questa maggioranza lavora, dopo mesi di blocco dove chiunque avrebbe approfittato del tempo a disposizione per organizzare una stagione estiva di tutto punto per la nostra cittadina e superare il banco di prova che attende ogni amministrazione, abbiamo invece la conferma dell'incapacità di amministrare.

E non siamo "i soliti tre-quattro a dirlo" (cit.), come si dichiara quando si vuole minimizzare per nascondere la propria vergogna, ma purtroppo in tanti si sono lamentati del degrado assoluto che regna a Campomarino Lido.

Strade sporche, spazzamento non pervenuto, ma tutto questo anche in tutto il resto del paese e contrade annesse;

ecoisole inesistenti, il cui arrivo pare addirittura posticipato al 1 luglio;

spiaggia per disabili in dismissione (vi ricordate le foto in pompa magna all'inaugurazione nell'AGOSTO 2020?);

nessuna programmazione estiva;

nessun cartellone eventi;

strade completamente rotte;

perdite idriche da giorni lasciate scorrere;

immondizia ovunque....

Tra le tante lamentele, una su tutte ci salta all'occhio, e' un post pubblicato da una signora, che prendiamo come esempio tra i tanti, che ha portato l'attenzione su l'accesso dei disabili alle spiagge e nelle strade, impossibilitati per la sporcizia!

Dato l'argomento leggiamo dai commenti che qualche assessore ha contattato direttamente e privatamente la signora, ma ci chiediamo: Perché non rispondere pubblicamente?

La signora e tanti con lei, ha dovuto prima lamentarsi denunciando il degrado per ottenere ciò che deve essere pulizia e organizzazione normale e giornaliera?

Quali scuse ha usato l'assessore di turno per giustificare i loro sogni tranquilli, mentre tutto il mondo lavora e si da da fare?

L'incapacità e l'immobilismo di questa amministrazione rivela il fallimento in tutti gli ambiti.

Turismo bocciato

Ambiente bocciato

Manutenzione bocciato

Lavori pubblici bocciato

Ad oggi, 4 giugno e tutto è esattamente come a dicembre.

#ToBeContinued».