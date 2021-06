Viaggio nel San Timoteo, le criticità rilevate nei reparti di Pediatria e Nido

TERMOLI. Quarta puntata della nostra inchiesta che trae spunto sulla relazione firmata da 19 medici e primari dell'ospedale San Timoteo e inviata ai vertici Asrem, alla struttura commissariale e alla Regione Molise. Dopo Rianimazione, Urologia e Oculistica, oggi tocchiamo l'Unità operativa di pediatria e il Nido. Ha in servizio 2 medici a tempo indeterminato e si affida a una società esterna che fornisce (a caro prezzo!) dirigenti medici. Questo sistema che provoca un andirivieni di medici sempre diversi e scarsamente interessati all'organizzazione globale e a lungo respiro del reparto, limitandosi a coprire formalmente dei turni di guardia, non è certamente l'ideale per una Unità operativa che svolge assistenza neonatale e pediatrica h24 e 7 giorni su 7. Bisogna pensare a reintegrare il pool medico con altri 4 dirigenti che permettano una continuità assistenziale di livello e consentano al reparto non solo di sopravvivere nelle urgenze, ma di pensare ad attività specifiche nell'ambito della pediatria (cardiologiche, gastroenterologiche, allergologiche) che rappresentano attualmente la sola evoluzione di un qualsiasi reparto di Pediatria. La situazione infermieristica vede la presenza, nell'insieme Pediatria area Nido, che sono entità distinte, in tutto di 9 infermieri turnisti, 1 diurnista e una coordinatrice (in procinto di andare in pensione a giorni).

Naturalmente, ciò comporta che i turni vengano coperti con personale minimo, che ci sia un blocco delle ferie oramai da mesi e che non sia al momento programmabile il calendario ferie per la prossima estate. E' indispensabile, sempre tenendosi i limiti minimi di sopravvivenza, trovare altri tre infermieri turnisti. E' vero che l'emergenza Covid ha tenuto lontani dall'ospedale molti malati e ancora più molti bambini per cui l'occupazione dei posti letto è stata bassa in quest'ultimo anno, ma è prevedibile che tornerà presto ai valori soliti ed è a questi che dobbiamo fare riferimento. Un solo Oss è in servizio in comproprietà con la Ostetricia-Ginecologia, sarebbe indispensabile, pur mantenendo questa commistione, che ce ne siano tre in modo da coprire almeno i turni diurni. E' stata avviata dalla direzione sanitaria di presidio, concordemente alle Unità operativa di Ostetricia e Area Nido, l'attivazione del rooming in neonatale, che di fatto porterà all'unificazione fisica dell'Area Nido e dell'Ostetricia. In tal senso è stato sensibilizzato il responsabile della sicurezza, ingegner Casarella, che ha già effettuato un sopralluogo di cui attendiamo il risultato per poter procedere agli adeguamenti in sicurezza».