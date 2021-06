PETACCIATO. Ha inciso come persona che ha adempiuto a un dovere civico, senza sentirsi un eroe, ma la condotta di Giuseppe Antoci ha permesso di bloccare un malaffare nel parco dei Nebrodi quantificato in 3 miliardi di euro in dieci anni. Cifre assurde. Per questo la mafia dei pascoli ha cercato di ammazzarlo. Il suo cognome è anche la denominazione di un protocollo di legalità e la sua esperienza e i suoi insegnamenti sono stati messi a disposizione, ieri mattina, di un incontro importante all’istituto comprensivo di Petacciato. Annunciati anche il prefetto di Campobasso Cappetta e la dirigente dell’Usr Molise Sabatini, che hanno inviato saluti, visti gli impegni che li hanno trattenuti altrove.

Nell’ambito delle giornate tematiche relative all’insegnamento di educazione civica, le referenti d’Istituto Antonella Di Cristoforo e Giuliana Ferrara, unitamente alla dirigente Giovanna Lattanzi, sono stare onorate di poter ospitare nella propria scuola una figura eminente come quella di Giuseppe Antoci, simbolo di legalità e di lotta alla Mafia.

Presenti anche una delegazione dell’Usb Molise, con Sergio Calce, dei Carabinieri del locale comando stazione e il vice sindaco Antonio Di Pardo.

Per la Lattanzi, «In tema di legalità la presenza del dottor Antoci è una presenza emblematica, anche perché il percorso della legalità che si sviluppa, da quest’anno, all’interno dell’educazione civica ha impegnato moltissimo i ragazzi in tutti questi anni e trova un suo riscontro, una sua concretezza, nella testimonianza del dott. Antoci che è la testimonianza di qualcuno che ha cambiato le cose. Noi siamo abituati a parlare, a diffondere anche proclami molto spesso, in tema di legalità e noi oggi abbiamo l’ occasione d’incontrare (e i ragazzi di ascoltare) qualcuno che invece, ha fatto, ha cambiato le cose nell’ambito del suo contesto lavorativo e questo è un messaggio sicuramente di speranza che può dare forza ai nostri alunni che devono capire che il rispetto delle regole è un qualcosa che li tutela che è direttamente collegato alla loro dignità di persona, alla loro libertà e che è l’unico modo affinché loro possano costruirsi un futuro all’interno di una collettività e una responsabilità civile».

«Queste sono giornate importanti, gli incontri coi ragazzi sono sempre edificanti. Penso che la ripartenza del Paese debba essere assolutamente accompagnata da una ripartenza in sicurezza e soprattutto penso che questi ragazzi, ai quali diciamo sempre che sono il futuro di questo Paese… Io spesso dissento da questa frase, loro sono il presente. E dobbiamo cercare di far fare squadra insieme a noi in questo presente che deve avere nelle priorità del Paese la lotta alle mafie. Simboli ed eroi questa terra ne ha avuti abbastanza, io penso che si debba ripartire dalla normalità. La normalità di fare il proprio dovere ovunque ci si trovi pensando che: sì, è vero che noi siamo un Paese che ha la migliore normativa antimafia, in Italia, in Europa e nel mondo ma io penso che vera e migliore norma antimafia di questo Paese sia la Costituzione e quindi penso che bisogna ripartire da quei valori e dal dovere di cittadinanza. Ecco, io penso che questo significhi non essere né simboli né eroi ma essere soltanto buoni cittadini. Non c’è posto nel Paese dove non ci sono rischi d’infiltrazioni mafiose, è chiaro che il negazionismo non deve pervadere i cuori di nessuno e bisogna sempre stare attenti soprattutto in questo momento legato al Recovery, dove stanno arrivando miliardi di euro e dove loro sono lì, pronti ad aspettare d’infiltrarsi. Noi dobbiamo avere la capacità di far ripartire il Paese in sicurezza senza infiltrazioni mafiose nei fondi che stanno per arrivare».