Campagna vaccinale: in Molise somministrate 204.862 dosi

CAMPOBASSO. Prosegue il report dell'Asrem sulla campagna vaccinale. Nella giornata di ieri il Molise ha somministrato 2.791 dosi.

In particolare, il numero delle somministrazioni è passato da 202.071 del 3 giugno alle 204.862 del 4 giugno.

Delle dosi inoculate 144.119 (ieri 2.416) sono state Pfizer-BioNTech, 40.059 (358) AstraZeneca, 17.930 (1) di Moderna e 2.754 (16) di Janssen.

Nella suddivisione per categorie abbiamo 323 sul personale scolastico (da inizio campagna vaccinale 11.278), 11 su personale sanitario (15.689), 0 su ospiti delle Rsa (4.819), 2 sulle forze armate (4.192), 36 sugli Over 60 (76.021), 11 su soggetti fragili e vulnerabili (52.707), 12 sui caregiver (2.950) e 2.396 per altre categorie (37.206).

La fascia over 80 con 29 somministrazioni arriva a 45.147 dosi inoculate.

La fascia 70-79 anni, ricompresa in varie categorie, vanta 20 vaccinazioni e un complesso di 35.137 dosi.

La fascia 60-69, ha avuto 105 somministrazioni, per un totale di 43.785.

La fascia 50-59, con 335 dosi, arriva a 43.215.

La fascia 40-49, con 1.781 dosi, arriva a 20.652.

La fascia 30-39 con 60 dosi arriva a 8.781.

Sul totale delle 219.015 dosi consegnate sin qui, utilizzato il 93,54%.