TERMOLI. Il Majorana torna a far parlare di sé: a distanza di pochi giorni, dopo il terzo posto nel contest Agri_ for_food Innovation dell’Università degli Studi del Molise, la 4 A CH dell’indirizzo di Chimica e Materiali e Biotecnologie conquista la finale nazionale delle Olimpiadi di Chimica con la studentessa Xenia Maria Casiglio della 4 CH che si recherà nel prossimo autunno a Roma, se la situazione sanitaria del Paese lo permetterà.

La classificazione per la gara nazionale è stata raggiunta già due anni fa con un alunno del biennio Dell'indirizzo di Chimica e un ottimo piazzamento a livello regionale per la squadra del triennio. Quest’anno la competizione ha visto migliaia di studenti di tutta Italia confrontarsi sulla piattaforma della Società Chimica Italiana, con un test di 60 domande e 120 minuti di tempo per svolgerlo.

Il ministro dell’Istruzione Bianco, in una sua lettera ai partecipanti alle Olimpiadi della Chimica, così ha scritto in riferimento alle gare, promosse e organizzate dal Ministero nel "Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze": “Ognuno di voi quest'anno si è messo in gioco non solo nelle discipline umanistiche, scientifiche, tecnologiche, sociali, artistiche, ma anche su aspetti nuovi, quali lo svolgimento della didattica e delle stesse gare a distanza. È proprio nel mettersi in gioco, intanto con sé stessi e poi con gli altri, il significato più autentico delle Olimpiadi e del concetto stesso di "competere": appunto un "andare insieme", in cui il merito di ciascuno non lasci indietro nessuno e il talento di tutti rappresenti la forza di migliorare la nostra scuola e la nostra società. Crescere insieme, crescere tutti. Ad maiora a tutti!”

È stato un successo meritato per gli studenti e insegnanti del Majorana che non si sono arresi alle difficoltà del Covid e della dad.