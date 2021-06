Vivi Campomarino, turismo digitale e Bandiera Blu per la stagione estiva 2021 Copyright: Termolionline.it

CAMPOMARINO. Mattinata densa di novità quella vissuta a Palazzo Norante, stamani, a Campomarino. Con rappresentanti istituzionali regionali e locali diversi spunti in presentazione, a cominciare dall’esposizione della Bandiera Blu, che non manca dal 2013. Presenti il sindaco Piero Donato Silvestri, l’assessore al Turismo Michele D’Egidio, l’assessore regionale Vincenzo Cotugno, il direttore e il presidente dell’Istituzione cultura, Marco Altobello e Gaetano Piermarino, nonché la presidente del Consiglio e delegata alla Cultura Carmen Carriero. Presenti in sala anche gli assessori Antonio Saburro e Anna Pollace, nonché la consigliera comunale di opposizione Barbara Saracino.

La Bandiera Blu è un fiore all’occhiello della località costiera più a Sud del Molise, ma come ha ribadito il primo cittadino, l’auspicio è che tutta la costa possa averla, comprese Termoli, Petacciato e Montenero di Bisaccia.

Si riaffaccia il concetto di riviera, quello al centro della nuova campagna di promozione turistica della costa molisana, che assieme all’entroterra e a tutti i siti di pregio, sarà al centro di una strategia mai vista, con spot durante gli Europei di calcio, nelle stazioni più importanti e sull’asse autostradale.

Impegni svelati da Cotugno, che ha anche dato notizia dell’approvazione in Giunta regionale del regolamento sui distretti del Cibo, non disdegnando anche di dichiararsi contrario al parco eolico.

Passaggi importanti di natura infrastrutturale sono stati dedicati anche ai porti, quello turistico Santa Cristina, e quello di Termoli, puntando forte sulla Zes.

La conferenza stampa è stata seguita in diretta Facebook da Termolionline.

Puntuale l’intervento dell’assessore D’Egidio, che oltre a rimarcare l’importanza della Bandiera Blu, ha voluto sottolineare la scelta della piena digitalizzazione, attraverso l’app “Vivi Campomarino”, presentata oggi, che permette di scoprire Campomarino. Sempre in via digitale anche la possibilità di prenotazione dei libri della biblioteca Kodra, di cui è stato realizzato e ufficializzato il nuovo logo.

La biblioteca comunale di Campomarino, con sede nel Palazzo Norante, è gestita dall'Istituzione Turismo e Cultura ed è intitolata a Ibrahim Kodra, il più importante è famoso artista albanese della storia. Kodra ha vissuto a lungo in Italia, ha partecipato attivamente alla resistenza ed era fortemente legato ai paesi molisani di origine arbereshe, in particolare a Campomarino. La stanza a lui dedicata all'interno di Palazzo Norante ospite alcune sue opere originali e diversi manuali e testi relativi alla sua vita e alle sue opere. La stanza è aperta al pubblico dal lunedì al sabato.

Ormai l’estate è iniziata, prima del consueto 21 giugno e l’auspicio è che questo sforzo possa essere raccolto con soddisfazione da operatori e turisti.