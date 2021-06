"Artisti per un giorno", inclusione a fumetti con l'illustratore Zeka Cintra Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Fantasia e originalità, talento e curiosità. Sono state le quattro gambe su cui ha poggiato una iniziativa di successo che ha coinvolto i bimbi della classe 1^ A della scuola primaria, lo scorso 28 maggio. Una esperienza che ha visto i piccoli dell’istituto comprensivo Brigida a contatto con un vero illustratore, Zeka Cintra, che ha proposto loro una creazione propria, realizzata assieme alla sorella Isabel.

Loro sono brasiliani e si sa che queste origini fanno davvero pendant con la fantasia.

Qualità e facoltà molto apprezzati dagli scolari, che hanno avuto modo di ascoltare direttamente il racconto del “Corvo Postino”.

A raccontarci di questa parentesi la rappresentante di classe Cristina Pace, che ha anche evidenziato come sarebbe opportuno dare maggiori chance esperienziali di questa portata agli allievi.

Una mattinata speciale denominata “Artisti per un giorno”, coi bimbi assieme al professor Cintra, laureato in arti plastiche e illustratore di libri per bambini.

Come riportato anche sulla pagina web della scuola, «Dopo aver ascoltato attentamente il racconto del “Corvo Postino” hanno riprodotto delle sequenze illustrate, dando vita ad un vero e proprio laboratorio di arte.

«Solo i piccioni simboleggiano pace e purezza e portano belle notizie…un corvo nero rompe l’armonia del gruppo o addirittura porta brutte notizie..! – disse civetta Matilde.

Ma in un momento di grande crisi lavorativa il corvo fu interpellato e nonostante il suo nero colore, assolse il proprio compito con grande cura e zelo.

I bambini hanno compreso in modo giocoso, l’importanza dell’inclusione : non importa quali siano le diversità, l’importante è dare un’altra opportunità per dimostrare di essere capaci!»

Proprio il messaggio dell’inclusione era quello che si voleva diffondere tra gli studenti della primaria, concetto fondamentale in un mondo globalizzato come quello che stiamo vivendo.

Una pubblicazione di 19 pagine, magistralmente disegnata e corredata di testo, che ha attratto l’intera classe.