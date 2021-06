Viaggio nel San Timoteo, c'era una volta l'emodinamica targata Termoli

TERMOLI. Sesta puntata dell’inchiesta che trae spunto sulla relazione firmata da 19 medici e primari dell'ospedale San Timoteo e inviata ai vertici Asrem, alla struttura commissariale e alla Regione Molise. Dopo Rianimazione, Urologia e Oculistica, Pediatria-Nido e Gastroenterologia, oggi l’attenzione la dedichiamo all’Unità operativa di Cardiologia, Utic ed emodinamica: questo importante servizio impegnato in prima linea nelle patologie tempo dipendenti conta 7 medici in servizio per tutt'e tre le sue articolazioni.

Erano 13 fino a un anno fa, ne erano previsti 14 nell'ultimo Piano operativo. Viene da se che bisognerebbe tornare almeno ai 13 medici precedentemente in servizio per permettere di svolgere i turni in legalità, un numero di reperibilità idoneo, la fruizione del rischio radiologico e delle ferie senza creare disservizi, la riattivazione di attività, quali l'impianto dei pace-maker, la scintigrafia miocardica sotto sforzo che per anni hanno distinto questo centro come uno dei più completi. Vorrei ricordare che l'emodinamica pubblica è nata a Termoli e che i medici di Termoli l'hanno insegnata ai loro colleghi.

Vedere così penalizzato un servizio così importante, con tutto ciò che segue in fughe extra regionali e in considerazione del fatto che il potenziale bacino di utenza potrebbe estendersi fino a Chieti a Nord e Foggia a Sud, visto che i simili di Vasto e Lanciano sono stati chiusi, ci sembra francamente anti-economico. Sono necessari sei medici cardiologi. Nella abbondantissima attività ambulatoriale, nel reparto di degenza, nell'Utic e in emodinamica (tutti servizi che agiscono in contemporanea) lavorano 27 infermieri, 2 Oss dedicati e un assistente operatore. Si tratta di un numero del tutto insufficiente per cui su indicazioni del responsabile medico si richiedono 5 nuovi infermieri, 1 Oss e un assistente operatore.