Comuni, nuovo ‘stop alle entrate’ (fino al 31 luglio)

MOLISE. Ancora due mesi di ‘stop’ per il saldo dei pagamenti delle entrate locali, tributarie e extratributarie, comprese quelle delle attività di recupero dei crediti e delle procedure esecutive. Sospesa la notifica di cartelle di pagamento e delle ingiunzioni fino al prossimo 30 giugno. Per i pagamenti ci sarà tempo fino al 31 di luglio. Il blocco non si applica agli avvisi di accertamento esecutivi, che sono anche atti della riscossione coattiva, ma per quelli g già notificati non può essere imposto il pagamento prima della data sopra indicata.

Sono validi, però, i provvedimenti adottati dai concessionari, i versamenti eseguiti, con relativi interessi di mora pagati dai debitori, dall'1 al 26 maggio. Ad ogni buon conto gli interessati non hanno diritto alla restituzione delle somme già versate durante il suddetto periodo. Lo prevede l'art. 9 del d.l. n. 73/2021 (Sostegni bis). Insomma Enti locali e soggetti affidatari non possono avviare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari. Per il contribuente è prevista la sospensione dei pagamenti fino alla fine di luglio. I debitori possono provvedere al pagamento, in un'unica soluzione, entro il mese successivo alla scadenza del periodo di proroga. L'art. 9 stabilisce che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione dal 1° al 26 di maggio 2021, che è la data di entrata in vigore del suddetto decreto. Vengono, infine, fatti salvi gli effetti che si sono prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. Si considerano, poi, regolarmente eseguiti - fino al 26 di maggio - i pagamenti dei debiti, degli interessi di mora e delle sanzioni. Nonostante la disposizione di legge faccia riferimento agli atti adottati dall'Agente della riscossione, non vi è motivo di dubitare che la medesima regola si estenda agli affidatari delle attività degli enti locali, che riscuotono a mezzo di ingiunzione.

Del resto, l'art. 9 richiama i concessionari delle entrate locali che, ai sensi dell'art. 52 del dlgs n. 446/1997 svolgono le attività di accertamento e di riscossione coattiva, nonché le successive azioni esecutive. Per quanto concerne, invece, i termini di decadenza delle attività di accertamento delle entrate locali, va ricordato che sono stati bloccati solo dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

Periodo di sospensione di 85 giorni che si aggiunge al termine di decadenza ordinario, relativamente ad ogni anno d'imposta. Per questi atti la sospensione, attualmente vigente, produce effetti solo dopo che gli stessi siano divenuti esecutivi. Come già rilevato, non può essere preteso il pagamento se non nel momento in cui cesserà la sospensione dei versamenti, sia delle entrate tributarie sia delle entrate patrimoniali. Va bene che la pandemìa giustifica tutto, ma – concretamente – occorre rendersi conto che lo Stato sta invitando i Comuni a fare la medesima politica ‘clientelare’ fatta in proprio.

Prendiamo i centri molisani: fare politica vuol dire avere a che fare con rapporti immediati tali da far temere agli Amministratori persino di aggiornare periodicamente gli importi dovuti per i servizi nel timore di perdere i voti. E così tante somme vengono più o meno "regalati", o quasi, quando un corretto senso dell’autonomia dovrebbe instradare verso indagini contabili precise. Se uno "scuola-bus" costa, ogni anno, tot per il conducente, tot per i carburanti, tot per la manutenzione ordinaria e straordinaria, non si possono fissare tariffe di utilizzo sottocosto per cui - invece di far pagare l'autoveicolo a chi materialmente ne stia disponendo - ci si appoggia alla fiscalità generale, prelevando dalle tasche di tutti, persino di coloro che non hanno mai condotto un figliolo a varcare la porta del veicolo citato. Altro esempio: se il servizio di trasporto e di smaltimento dei rifiuti costa 100, non è possibile ricavarne solo 50 dalla Tari.

La correttezza amministrativa vuole che si debba decidere, programmare ed agire, sempre nel rispetto di regole certe che vadano a beneficio dell'ente (che poi siamo noi tutti). Oggi capita per la pandemìa. Ma in altri anni perché accadeva lo stesso?

Claudio de Luca