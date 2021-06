Estate decisiva per lo sviluppo turistico, appello a civiltà e maggiori controlli

TERMOLI. L’estate è iniziata di gran carriera quanto a presenze sulla costa, anche al di là di un meteo che certo, specie nei weekend, non accompagna adeguatamente la voglia di relax e di libertà.

La primavera è stata alquanto bizzarra, piovosa, ha contribuito anche a una proliferazione della vegetazione, e si vede… ma questa è una storia diversa da quella di cui a breve entriamo nel merito.

C’è da calibrare meglio quello che viene definito decoro urbano e non sempre tutto quello che si vede è di facile lettura.

Ci pervengono segnalazioni a iosa di sacche di degrado cittadino, spesso causato dall’abbandono indiscriminato di rifiuti vicini ai cestini gettacarte e persino in luoghi che dovrebbero essere preservati tipo cartolina, come il Parco comunale.

Dopo la lettera di un cittadino, ieri, che evidenziava una situazione incresciosa proprio al parco, abbiamo chiesto lumi e la Rieco Sud, che nelle parole del residente veniva individuata come potenziale causa, per i mancati ritiri, ha visto operatori e mezzi presenti alcune volte da venerdì in avanti.

Tutto quello che è stato poi puntualmente documentato era riconducibile ai comportamenti delle ore successive, evidentemente in dispregio di qualsiasi corretto comportamento.

Due allora le strade da percorrere per evitare di imbattersi in simili circostanze anche nel futuro immediato.

«Purtroppo ci buttano anche i rifiuti delle abitazioni, si riempiono giornalmente...», una delle spiegazioni addotte da chi di competenza, stessa scena che ritroviamo nei cestini in giro e persino nel borgo e nel centro storico.

Dicevamo delle due strade, la prima è quella di una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto del territorio, ma questo deve essere accompagnato necessariamente da un livello di controllo maggiore, che evidentemente non è sufficiente per arginare condotte scriteriate, come quelle rilevate negli ultimi tempi.

L’estate 2021 è centrale non solo per permettere agli operatori di recuperare quello che la pandemia ha tolto (almeno in parte), ma anche per gettare quel seme di promozione turistica che servirà nei prossimi anni, vista la propensione oculata a privilegiare vacanze made in Italy in luogo di mete esotiche come nell’era pre-Covid.