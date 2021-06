TERMOLI. Classica festa di fine anno scolastico alla Campolieti.

Saluto ai ragazzi delle quinte classi che abbandonavano dopo 5 anni la scuola elementare per cominciare il nuovo cammino nelle scuole medie.

Consegna del diplomino davanti ai genitori e nonni e agli alunni delle altre classe dalle prime alle quarte.

Non nascondiamo che ci sono stati autentici momenti di commozione, che solo i bambini di questa età sanno darti, anche le maestre che li hanno si fa per dire "svezzati" alle prime conoscenze della vita reale, non sono state capaci di trattenere le lacrime perché in qualche modo quei piccoli uomini e piccole donne, durante i 5 anni sono stati come i loro figlioli adottivi.

Bella e piena di intensità emotiva quando i bambini chiamati in ordine alfabetico, hanno ricevuto dai loro genitori, il "Tocco", così si chiama il classico cappello quadrato creato appositamente dalle maestre.

Alla fine grazie al supporto dei tre maestri di musica Gianluca De Lena, Alessandro DI Palma e Basso Cannarsa, della formazione Punto di Valore, hanno deliziato i presenti con una canzone coinvolgente, per poi alla fine il classico lancio in aria augurale e di arrivederci del Tocco tra applausi e lacrime di gioia e commozione allo stesso tempo, pronti per ricominciare fra un paio di mesi e mezzo con una nuova avventura scolastica con la speranza nella normalità più assoluta e non come quella degli ultimi due anni.