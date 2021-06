Istituto di Guglionesi prima scuola in Molise con gli esami di terza media

GUGLIONESI. Finalmente ci siamo! Un momento, quello degli esami conclusivi del Primo Ciclo, da tanto e da tanti atteso, che corona per gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I grado il loro percorso e il rientro in presenza.

Oggi, lunedì 7 giugno, l'Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi inizia, come primo istituto in Molise (assieme a Campomarino, ndr), gli esami, che sono svolti in presenza. La prova consiste nella presentazione di un elaborato, realizzato dagli alunni, la cui tematica è stata precedentemente affidata loro dal Consiglio di classe. Esso può essere realizzato con diverse forme, strumenti e modalità e permette di far emergere le conoscenze, le abilità e le competenze degli allievi.

Sicuramente questo momento conclusivo dell'anno scolastico interrompe una modalità, quella della didattica a distanza, che, per quanto positiva nell'ottica della gestione della fase pandemica, ha privato i ragazzi di quegli aspetti vitali, caratteristici della scuola in presenza: il rapporto, gli sguardi, l'interazione immediata e la dinamica della relazione che trova il suo luogo preferito nella vita di classe.

Ci auguriamo che il ritorno in presenza continui ad assicurare ai ragazzi quel luogo di crescita umana e sociale che la scuola è da sempre.