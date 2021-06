Molise nuova tappa di "Ti racconto l'Italia"

MOLISE. La campagna TikTok #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell'Italia - dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali - arriva alla settima tappa: il Molise, territorio incastonato al centro dell'Italia in cui usi e tradizioni di un tempo continuano a vivere, rendendolo un "piccolo mondo antico" tutto da scoprire.

La community racconta aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia e #TikTokMolise.

Ti Racconto l'Italia mette al centro, la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 a 60 secondi, che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica.

Il Molise esiste e fa parlare di sé grazie alla community di TikTok che, con senso dell'umorismo, mostra paesaggi incantati

Raccontata con ironia, la piccola Regione dell'Italia meridionale - nata dopo essersi staccata dall'Abruzzo nel lontano 1963 - su TikTok sfata la credenza che #ilmolisenonesiste mostrando, invece, che #ilmoliseesiste portando con sé natura, storia, arte, antiche tradizioni e gastronomia. Un tripudio di bellezza che genera una sensazione di (ri)scoperta unica, a cominciare dal suo territorio e dalle località di mare: Campomarino, Marina di Petacciato, Termoli... Spiagge e acque caraibiche. Anche l'entroterra ha paesaggi che trasmettono, in solo pochi secondi, calma e tranquillità: qui il tempo sembra essersi fermato per trattenere tutta la purezza di questi luoghi. Ne è un esempio la sorgente del Volturno nei pressi di Castel San Vincenzo, per raggiungerla basta seguire le indicazioni del travel creator e ambassador del progetto Giovanni Arena (@giovanniarena_). Ma anche la Cascata del Carpinone, classificata come bene ambientale del FAI, sorge nel cuore di un piccolissimo borgo ed è immersa in un bosco incantato e una natura floreale - uno spettacolo dei più affascinanti che la natura del luogo offre. E, per chi non soffre di vertigini, poco distante, per l'esattezza a Roccamandolfi vi è anche un ponte tibetano che attraversa una gola: per una camminata sospesa sopra la natura.

Campobasso, il Teatro Italico di Pietrabbondante, Altilia Sepino - la Pompei del Molise, il Santuario dell'Addolorata a Castelpretoso (che, al primo sguardo, sembra di essere stati catapultati nel mondo di Frozen) e il piccolo borgo di Santa Maria del Molise ai piedi del Matese. Questo e tanto altro per dire che il Molise esiste, ed è bellissimo.

Le tradizioni molisane: artigianato e gastronomia

"Dimmi che sei del Molise senza dirmi che sei del Molise" direbbe la community molisana e la risposta è tutta nelle tradizioni culinarie: affettati, formaggi, ma soprattutto pasta. La spiga di grano è il simbolo della provincia di Campobasso, e della regione sono tipici anche alcuni dei più noti formati di pasta: cavatelli, fusilli, crioli, taccozze, cappellacci - rigorosamente però, fatti in casa come la miglior tradizione insegna. Ne è un esempio la ricetta dei Cavatelli fatti a mano di Federica, creator molisana nota in-app con il nickname di @federnap, perfetti per il pranzo in famiglia della domenica.

E se il tempo in Molise sembra essersi fermato, per trattenere usanze di un tempo, il tutto si riflette anche nel suo artigianato fatto di attenzione e cura al dettaglio. Come Antonio Eufrasa Pietromonaco che sfata il mito che artigiano e calzolaio siano lavori da desueti. Infine, per sentire battere il cuore ad un forno di una fonderia bisogna recarsi nell'antiche fonderia di Campane Marinelli ad Agnone: cose di altri tempi.

La colonna sonora

Come in tutti i viaggi più belli, anche #tiraccontolitalia ha la sua colonna sonora: per ispirare le creazioni di video è disponibile in app la Playlist Ti Racconto l'Italia a cui si aggiunge una playlist #TikTokMolise, che include brani di artisti locali come Fred Bongusto e Tony Dallara, a canzoni della tradizione locale popolare come "Rosabella del Molise". Non poteva mancare "Il Molise Esiste" di Cantine Riunite Band: il brano ideale per mostrare le ricchezze della regione.

L'evoluzione di TikTok

La valorizzazione della cultura locale e l’integrazione con il territorio sono stati gli elementi che hanno permesso a TikTok di creare fin da subito un forte legame con la community, stimolandola a esprimere la propria creatività in tutte le forme possibili: dalla musica alla comicità, dallo sport alla recitazione, dalla moda alla cucina e alla cultura. La varietà dei contenuti presenti in piattaforma mostra come TikTok, in meno di tre anni, sia diventato un luogo centrale per le tendenze sociali e culturali, ha stimolato nuove modalità di intrattenimento, ma anche di fruizione e condivisione di diverse forme di conoscenza e talento - come il filone di contenuti educativi raccolti sotto l'hashtag #ImparaConTikTok con cui apprendere divertendosi che ha superato 12 miliardi di visualizzazioni.

#tiraccontolitalia: il viaggio nelle culture regionali su TikTok

Il progetto, partito ufficialmente il 19 aprile, durerà 5 mesi, toccando di settimana in settimana tutte le regioni italiane, per sottolineare il legame profondo che, in meno di tre anni, la piattaforma ha creato con la cultura e la realtà italiana. Tra i protagonisti anche i quattro ambassador, che accompagneranno il racconto dell'Italia con storie e curiosità legate alla loro regione e non solo. Martina Socrate (@martinasocrate), giovane ventiduenne da 1.1M di follower, creerà delle video-pillole con storie locali; Diletta Secco (@dilettasecco), porterà gli utenti con lei in cucina alla scoperta delle ricette più rappresentative; Giovanni Arena (@gioanniarena_), creator venticinquenne con la passione per i viaggi racconterà ai suoi follower come viaggiare low cost nel Bel Paese; infine, Nicolò Balini, meglio conosciuto come Human Safari (@humansafari), farà scoprire luoghi e storie meno conosciute delle regioni.

Tutti potranno raccontare e scoprire le bellezze delle regioni italiane attraverso l'hashtag #tiraccontolitalia a cui si aggiungeranno nelle successive settimane hashtag dedicati alle singole regioni.