Sanità: «Da Termoli a Campobasso per test Mantoux, siamo alla frutta»

TERMOLI. «Un paziente di Termoli si reca al CUP per la prenotazione di un test di Mantoux e si vede prenotare l'esame per Campobasso perché a Termoli non si esegue più». Lo denuncia il patologo clinico Giancarlo Totaro.

«È incredibile che per una semplice Mantoux un paziente di Termoli debba recarsi a Campobasso due volte, per la somministrazione prima e la lettura poi.

Ma cosa sta succedendo perché non si fa più la "Mantoux" a Termoli?

Il test per la diagnosi della tubercolosi ,meglio comunemente conosciuto come test alla tubercolina, non si fa più a Termoli né in ospedale né al distretto di via del Molinello.

Un test che anche il sottoscritto somministrava presso il poliambulatorio di Termoli.

In basso Molise dire che siamo alla frutta forse comincia ad essere un eufemismo.

Si spera che la direzione sanitaria, nell'ottimo facente funzioni dott. Serafini sicuramente all'oscuro della cosa, si attivi per mettere fine a questo scempio che grida giustizia e mai più succeda che per una Mantoux i cittadini di Termoli debbano recarsi 2 volte a Campobasso.

A questo punto si riattivi la patologia clinica sul territorio al poliambulatorio di Termoli».