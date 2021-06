Qualità delle acque di balneazione, il nuovo portale dell'Arpa Molise

TERMOLI. Lo attendevamo da tempo, viste anche le statistiche che erano inchiodate allo scorso anno. Online da qualche giorno, e non è un dettaglio visto il periodo, il nuovo portale dell’Arpa Molise, dedicato alla classificazione delle acque di balneazione. Sezione dell’Arpam dove vengono pubblicati gli esiti dei campionamenti effettuati in mare aperto, nei punti indicati dalla delibera della Giunta regionale del Molise, la 102 del 30 aprile scorso.

Il Decreto Legislativo 116/08 e il Decreto Attuativo del Ministero della Salute 30 marzo 2010, recepimento della Direttiva Europea 2006/7/CE, costituiscono la normativa di riferimento per la gestione della qualità delle acque e la tutela della salute dei bagnanti. Il litorale molisano comprende alcune aree non adibite al monitoraggio in quanto interdette alla balneazione in modo permanente (per motivi di sicurezza, portuali, o foci dei fiumi e/o torrenti). La restante costa della regione è oggetto di valutazione, dal primo aprile al 30 settembre, attraverso controlli e campionamenti per la verifica della qualità delle acque di balneazione, con cadenza stabilita dall’Autorità regionale.

Nella mappatura fin qui aggiornata dopo le analisi compiute, sui vari punti di campionamento, solo uno è definito scarso, uno sufficiente e tre buoni, il resto sono acque marine definite eccellenti.