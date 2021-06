In Molise sei contagi e tre guariti

CAMPOBASSO. Bollettino Covid con sezione ospedaliera a zero, per decessi, ricoveri, trasferimenti e dimissioni. Tuttavia, su 314 tamponi processati da ieri dall'Asrem, 6 i contagi, a fronte di 3 guariti.

Sono 6 i nuovi positivi: 4 Campobasso, 2 Ripalimosani.

3 invece i guariti: 1 Agnone, 1 Isernia, 1 Riccia.

I casi attualmente positivi, dopo alcuni giorni di calo oggi risalgono a 97, dai 94 di ieri. Fermo a 491 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

Fermi a 6 i pazienti ricoverati, tutti nel reparto di Malattie infettive. I tamponi antigenici eseguiti sono in totale 13.030 di cui 1.343 positivi. In aumento, dai 2.485 di ieri ai 2.494 di oggi, il numero dei soggetti in isolamento.