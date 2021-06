Viaggio nell'ospedale San Timoteo, le criticità nel centro trasfusionale

TERMOLI. Settima puntata dell’inchiesta che trae spunto sulla relazione firmata da 19 medici e primari dell'ospedale San Timoteo e inviata ai vertici Asrem, alla struttura commissariale e alla Regione Molise. Dopo Rianimazione, Urologia e Oculistica, Pediatria-Nido e Gastroenterologia, Cardiologia, Utic ed emodinamica, oggi tocca all'Unità operativa di Medicina trasfusionale:

«Questo centro svolge la più abbondante raccolta di sangue in tutta la Regione, è l'unico centro produttore di plasma, è il centro di riferimento regionale per l'emofilia, oltre all'assistenza ematologica e trasfusionale a tutti i reparti dell'Ospedale. La raccolta di sangue viene effettuata sia a Termoli che a Larino. Un'attività di questo tipo, che comprende una disponibilità h24 e 7 giorni su sette, viene assicurata da due medici turnisti e da due biologi, con l'ausilio di quattro infermieri (di cui due con utilizzo della legge 104 e una prossima all'interdizione per gravidanza), 1 Oss e un assistente sanitario. Il minimo richiesto per assicurare in sicurezza tutti questi servizi sono altri due medici e due infermieri.

Inoltre, è indispensabile dare una dignità a questo centro, anche riattribuendo in incarico di Struttura semplice che era già presente nell'organigramma».