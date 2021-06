TERMOLI. Seconda settimana di giugno a Termoli e da pochi giorni il Molise è stata classificata addirittura come regione Verde, la prima in Europa, riguardo l’emergenza Covid.

Abbiamo scambiato con l’imprenditore turistico Fabrizio Vincitorio alcune impressioni sulle prospettive estive turistiche per Termoli e Molise, alla luce della grande opportunità data dai pochi contagi che ormai vengono rilevati sul territorio e per l'interesse che a livello nazionale e non solo in questi ultimi mesi è stato manifestato nei confronti della nostra regione proprio nel settore turistico.