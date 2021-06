Domenica in bici per andare da Guglionesi in pellegrinaggio a San Gabriele Copyright: Termolionline.it

GUGLIONESI. “I traguardi si conquistano con la tenacia, la perseveranza e la passione. Le grandi sfide della vita, amico mio, ti hanno reso quello che sei oggi: per me un grandissimo amico e sei un padre e un marito eccezionale”.

E’ questa la “dedica” speciale da parte di Antonio D’Amario al suo grandissimo amico Riccardo Bruni che, nella giornata di domenica 6 giugno, in sella alla sua mountain bike ha effettuato circa 240 km di strada per raggiungere il Santuario di San Gabriele Arcangelo (Te).

Una pedalata difficile ma emozionante per Riccardo e per chi lo conosce, visti alcuni problemi di salute avuti in passato.

Un viaggio che è più una devozione, un pellegrinaggio per ricevere una benedizione e ringraziare San Gabriele.

“Sei un esempio di forza e passione- continua Antonio- un esempio di forza di volontà e lotta. Un leone che è difficile tenere a bada o in gabbia perché la vita tu la prendi e morsi e fai di queste avventure qualcosa di meraviglioso. La stima è grande quanto grande sei tu per me e per chi ti vuole bene”.

Un esempio da seguire in tutti i campi. “Che la vita ti riservi sempre il meglio amico mio, perché lo meriti”.

“Ti voglio bene, Antonio”.