Paese vecchio d'estate, questione di volumi

TERMOLI. L’estate è alle porte e si deve purtroppo registrare ancora che, come segnalano alcuni residenti del Paese Vecchio, quelli che vi esercitano un’attività serale continuano a considerare come proprio lo spazio assegnato dal Comune. Essi assolutamente non pensano che anche se così fosse la convivenza civile impone il rispetto delle norme, a cominciare da quelle riguardanti la cosiddetta musica, la quale altro non è che un continuo lancio di bombe sonore a fronte delle quali non ci sono, di notte, doppi vetri che tengano; per poi passare agli atti di vandalismo e al degrado di cui sono testimoni gli operatori ecologici che la mattina devono provvedono alla raccolta di vetri, lattine e plastiche.

Un bombardamento di basso volume nel pomeriggio e che cresce con il passare delle ore fino a diventare, intorno alle undici, insopportabile a prescindere da afflizioni per malattia, dall’età, da altri problemi e dai turisti degli alberghi diffusi. per i quali la quiete possibile e il dormire diventano fondamentali ai fini del benessere.

Forse taluni gestori pensano che le emissioni sonore più sono potenti e più attirano i clienti e forse hanno anche ragione, ma essi dimenticano che questo genere di musica non aiuta a fare di Termoli una Città turistica e che gli alti volumi appartengono agli stadi e alle balere, insonorizzate se a ridosso dei centri urbani.

Da queste considerazioni l’auspicio che a questi primi preannunci di notti insonni, venga al più presto posto un freno alla luce di una massima della medicina la quale dice che ‘prevenire è meglio che curare’.

Per evitare esasperazioni e favorire una civile convivenza tra esercenti e residenti non c’è bisogno di fonometri per misurare il livello dell’esplosione delle bombe sonore (basta anche una registrazione su uno Smartphone) che riesce ad attraversare imposte e muri e a intaccare le secolari pietre della Cattedrale. E non ci sarebbe neppure bisogno di continui sopralluoghi che nessuno del Comitato Amici del Borgo Vecchio ha mai reclamato. Gli stessi, a quanto appreso, da tempo hanno evidenziato la necessità di controlli sistematici e di una informativa agli Esercenti in merito ad autorizzazioni per le ‘cosiddette musiche’, dall’ora di inizio alla fine delle emissioni sonore e soprattutto in materia di volume.

Richieste da una parte e adempimenti da un’altra che hanno come riferimento il Decreto-Legge 2017/ n. 14, che trova la sua fonte negli articoli 77 e 87 della Costituzione,

il quale si propone la tutela della salute del cittadino, il decoro delle città e la vivibilità urbana (art. 8) “con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti …”.

Sembra del tutto superfluo aggiungere che tranquillità e riposo sono un diritto, per chi vive nel Paese Vecchio e negli altri pochi siti sensibili della Città, che necessita di es-sere tutelato a fronte della prevaricazione di pochi i quali, se non ricondotti nell’ambito delle disposizioni normative, si renderanno responsabili di danni alla salute dei residenti ma anche alla Città.

