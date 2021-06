Agenas: «Continuano a diminuire i tassi di ospedalizzazione da Covid»

ROMA. Continuano a diminuire i tassi di ospedalizzazione da Covid. Infatti l’Agenzia dei servizi sanitari regionali, l’Agenas, rileva che le terapie intensive sono al 9% di occupazione e alll'8% gli altri reparti di area non critica.

Quindi si conferma la tendenza di una riduzione degli effetti della pandemia con una sempre minore occupazione dei letti d'ospedale. Attualmente è occupato da questi pazienti il 9% dei posti nei reparti di terapia intensiva e l'8% nei reparti di area non critica (cioè malattie infettive, medicina generale e pneumologia). Le regioni Basilicata, Molise, Val d'Aosta e Friuli Venezia Giulia sono le regioni con la situazione migliore, con nessun posto o solo l'1% (è il caso del Friuli) dei posti di terapia intensiva occupati dai malati Covid. I valori più alti di occupazione in terapia intensiva si hanno in Toscana (19%), Lazio (13%), Lombardia e Liguria (12%).

Inoltre Agenas ha predisposto, in collaborazione con il Ministero della Salute, Cittadinanzattiva, Istituto Superiore di Sanità ed esperti delle Regioni e Provincie Autonome in materia di liste di attesa e ALPI, le nuove “Linee Guida per il monitoraggio ex ante delle prestazioni prenotate in ALPI”: Report monitoraggio nazionale ex ante dei tempi di attesa ALPI - 2019

Infine l'azienda Moderna ha richiesto all'Ema l'autorizzazione all'uso per gli adolescenti per il suo vaccino anti Covid-19. La richiesta è basata sullo studio di fase 2/3 del vaccino (mRNA-1273) in adolescenti di età compresa tra 12 e meno di 18 anni negli Stati Uniti. E’ stata osservata, nei quasi 2.500 adolescenti che lo hanno ricevuto, afferma Moderna, "un'efficacia del vaccino pari al 100% quando si è utilizzata la stessa definizione di caso dello studio di fase 3 COVE negli adulti".

Fonte Regioni.it