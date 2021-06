«Mancano i medici, saltata la mia visita prenotata sei mesi fa dopo l'ischemia cardiaca»

TERMOLI. Liste d’attesa e disguidi, all’ordine del giorno nella sanità. Ci ha contattati il signor Maurizio R., pensionato di Termoli, abbastanza inviperito per segnalarci la sua disavventura in ambito sanitario capitatagli nella mattinata di ieri.

«A fine dicembre scorso - esordisce Maurizio - sono stato colpito da ischemia cardiaca, dopo la diagnosi il cardiologo mi ha prescritto una visita di controllo a sei mesi che doveva essere ieri, lunedì 7 giugno. Io di conseguenza alle otto mi sono recato all'ospedale San Timoteo con tanto di impegnativa firmata e ticket pagato per fare la prova da sforzo e la visita cardiologica normale.

Fatta la prima fila al triage, mi sono poi recato all'ambulatorio per essere sottoposto a visita e già c'erano diverse persone in attesa, passati una quarantina di minuti arriva e mi chiede cosa devo fare, io gli dico quello che oggi era in programma che dovevano farmi e lei mi risponde che non era possibile, perché mancavano i medici preposti.

Quando io gli dico come si poteva risolvere la situazione visto che io avevo appuntamento dopo sei mesi, lei mi ha risposto che non sapeva nulla e se volevo mi potevo rivolgere ai piani superiori all'ufficio reclami. Ascolto il consiglio mi reco sopra all'ufficio indicato, dove purtroppo non ho trovato nessuno.

Ora io non so proprio quando questa benedetta visita riuscirò e se la faro realmente, la cosa buffa è che è una visita importante per una patologia importante, sono ritornato in reparto, ho incontrato un medico, anche lui mi ha confermato che non si sa quando sarà possibile fare la visita in questione e ne se sarà realmente possibile farla nessuno sa cosa potrà accadere. Tempo fa almeno alle persone che avevano prenotato visite specialistiche se fossero subentrate delle problematiche che ne impedivano la messa in atto delle suddette visite mediche specialistiche, quantomeno avevano l'accortezza di avvisarti con largo anticipo che l'esame veniva posticipato quando la situazione si fosse normalizzata, immagino il disappunto di chi era venuto da fuori città e se ne dovrà tornare a casa a mani vuote e qualche preoccupazione in più per la propria salute».