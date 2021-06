La pandemia si va spegnendo, ma sul passato c'è ancora polemica

LARINO. I Molisani sono abituati a sfogarsi sul ‘social’ più diffuso in questa regione: "Non sta a me giudicare se l’informazione locale stia facendo il suo dovere – ha scritto qualcuno fra i tanti - ma qualche dubbio mi sorge. C’è timore da parte di chi, per convenienza, non vuole schierarsi ‘contro; ma così la libertà diventa un lusso”. Per ovviare, una certa Livia Bonetti (un ‘nom de plume’, naturalmente, che si nasconde dietro la foto di Monica Vitti) fa tenere – via ‘chat’ - agli iscritti a ‘Face book’ lunghe note che raccontano di tutto, citando sempre numeri e date di atti amministrativi concernenti l’attività regionale. Insomma il fronte è caldo in Molise, soprattutto per motivi concernenti la Sanità pubblica e la pandemia. La conduzione regionale è criticata al punto che, dati alla mano, qualcuno ha scritto che, nella Provincia di Bolzano e nel Molise si spende il medesimo importo "pro capite", con la differenza che, mentre nella prima ci si va per curarsi, dalla seconda si scappa via.

A proposito del Covid è stata sottolineata la carenza di posti-letto in terapia intensiva, la penuria di personale, l’assenza di un ospedale espressamente dedicato agli esiti del Coronavirus, criticati fortemente – a tale proposito – i percorsi nei tre ospedali pubblici, criticità all’impianto per la distribuzione dell’ossigeno al ‘Cardarelli’ (addirittura per una vicenda finita sui canali delle tv nazionali), l’installazione di strutture premontate in prossimità degli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli, un ospedale da campo poi convertito in centro vaccinale davanti al ‘San Timoteo’ di Termoli. Mentre forte era la pressione dell’opinione pubblica sull’utilizzo dell’ospedale Vietri.

Ciò posto, vediamo da vicino la struttura del ‘Vietri’, che guarda verso il mare: 10mila mq, 240 posti-letto (estensibili a 300), una delle pochissime camere iperbariche del Meridione, un eliporto, 7 sale operatorie, 6 posti di terapia intensiva. A suo tempo costò ben 30 miliardi di lire. Per non riattivare il complesso, il Commissario Arcuri (pressato dai timonieri della Regione) destinò al Molise tre strutture esterne per 26 posti-letto, un ospedale da campo della Croce rossa per altri 24. Delle 50 postazioni nessuna mai è stata utilizzata nell’emergenza, e ciò ad onta del costo di 4,5 milioni di euro reso noto.

Per evitare che Larino potesse diventare Centro Covid e polo di malattie infettive regionali, fu tentato – vanamente – di riadattare i locali di un ’Hospice', in eterna costruzione a Campobasso, a Torre Covid (con una previsione di 14 posti-letto di terapia intensiva e di 21 di sub-intensiva). Le disavventure amministrative, collegate al bando, non poterono comunque evitare di fare spendere 500mila euro per la sola progettazione. Ma l’opera, se portata a compimento, sarebbe costata 6 milioni di euro. Alla fine (ma solo alla fine e dopo tante proteste) ci fu un contentino per il ‘Vietri’: quello di diventare Centro di riabilitazione post-Covid.

Ma perché il Presidente Toma, nonostante lo stesso Consiglio regionale gli avesse votato contro, si è sempre schierato contro questa cittadina di 6.500 abitanti? L’opinione pubblica, locale e regionale, l’ha capito bene. Di sicuro per continuare a perseguire la politica dei tre forni che vuole favoriti i due capoluoghi di provincia (Campobasso ed Isernia) e Termoli (33mila abitanti), contro cui si sono schierati comitati grandi e piccoli operativi persino nei tre centri sopra citati.

Claudio de Luca