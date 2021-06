TERMOLI. La riservatezza imposta dalla produzione non permette di svelare le location che saranno al centro della puntata dedicata al basso Molise, tra Termoli, San Giacomo e altre località, probabilmente, dall’affermato programma Quattro Ristoranti, condotto da Alessandro Borghese.

Tuttavia, la presenza del noto conduttore non è passata inosservata stamani al porto di Termoli.

La troupe stamani è salita a bordo del motopeschereccio Cosimo Padre, per girare scene di pesca in mare aperto, ma il mare forza 4 non ha permesso una uscita più corposa.

Tanti i fan ad accoglierli al porto.