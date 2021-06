Si rompe la condotta idrica che alimenta la storica fontana, lavori in corso in via Roma

Attualità di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Dalle prime ore di questa mattina lungo via Roma e corso Fratelli Brigida si sono registrati diversi rallentamenti e disagi per la circolazione stradale. Il tutto è stato determinato da alcuni lavori nel tratto di via Roma prossimo alla salita del porto e all'accesso al borgo vecchio. Abbiamo chiesto all'ufficio tecnico comunale e ci hanno spiegato che nelle prime ore della mattinata si sono verificate fuoriuscite di acqua dalla sede stradale di via Roma che da subito hanno fatto pensare a una perdita della condotta idrica. In realtà, si è trattato della rottura accidentale, probabilmente dovuta ad usura, della tubazione di alimentazione della fontana storica sottostante Montecastello. Gli operai di Acea Molise stanno intervenendo per sistemare la condotta e ripristinare lo stato dei luoghi. Il tutto dovrebbe terminare entro la giornata odierna.