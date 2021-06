In giornata si conclude il lavoro di messa in sicurezza del costone sul lungomare Nord

TERMOLI. Termineranno in giornata i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di parte del costone naturale del lungomare nord, resisi necessari a causa di uno smottamento di terreno. L’intervento che oltre alla rimozione del materiale defluito verso il parcheggio sottostante ha riguardato la profilatura del fronte del costone con l’eliminazione delle sporgenze e delle parti pericolanti, si è protratto ulteriormente a causa della sopravvenuta necessità di ripulire l’intercapedine retrostante il muro di delimitazione della sede stradale, realizzato anni fa dal Comune proprio per proteggere le aree soggette al transito e alla sosta dei veicoli.