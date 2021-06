Piscor consiglia sulla Pesca al colpo: in Primavera si scelga il lago!

TERMOLI. I mesi primaverili (soprattutto quelli delle primavere più recenti, condizionate ormai visibilmente dai mutamenti climatici dovuti al surriscaldamento atmosferico) sono un’incognita i pescatori, e noi di Piscor.com, come tutti coloro che amano la pesca, lo sappiamo bene. Si alternano giornate meravigliose a altre in cui ci si domanda letteralmente perché non si è rimasti a letto anziché “prostrarsi” a temperature gelide e piogge ventate decisamente fuori stagione e a confrontarsi con un fiume impietosamente in piena che determina condizioni di pesca a dir poco proibitive.

In tali situazioni ambientali difficili arriva in soccorso del pescatore una validissima alternativa a grossi fiumi e canali, si sta parlando dei laghi (non specificatamente i laghetti di pesca sportiva alla trota) ma carpodromi o bacini lacustri naturali ed artificiali (da irrigazione per intenderci) in cui è possibile pescare al colpo ciprinidi come Carpe, Cavedani, Barbi, Carassi, Scardole e Breme, che sono poi le prede più ambite di chi ama la pesca in passata col galleggiante.

Durante i mesi primaverili la temperatura dell’acqua dei laghetti è ancora abbastanza fredda, soprattutto se il principio della stagione in questione non sia stato dei migliori, di conseguenza il pesce è ancora abbastanza restio al movimento ed alla caccia di cibo, sarebbe quindi pretenzioso da parte del pescatore ambire a catture rapide ed abbondanti, ci vuole un po’ di calma e tanta pazienza, soprattutto nel rispettare le fasi di mangianza dei ciprinidi, che, come ben sappiamo noi altri pescatori, sono alternate nel corso di una mattinata o un pomeriggio di pesca in lago.

Per quel che concerne le tecniche di pesca utili ad effettuare il “colpo” in laghetto sicuramente l’utilità dell’impiego di una canna roubasienne è pienamente riconosciuta ai più: tale canna ad innesti ci permette infatti di poter pescare ad una certa distanza dalla riva anche con lenze molto leggere; ovviamente esistono alternative valide alla suddetta tecnica, si può pescare in passata con la bolognese o anche con la canna fissa, magari con delle lenze un po’ più pesanti per agevolare il lancio.

La premura da parte del pescatore di lanciare molto lontano nella pesca al colpo in laghetto non deve essere eccessiva; infatti è ben noto che i ciprinidi cerchino nutrimento non distanti dalla riva, soprattutto nei mesi più caldi.

Per realizzare delle lenze efficienti sia che si voglia pescare in bolognese o fissa che in roubasienne bisogna osservare delle procedure ben dettagliate: in bolognese è opportuno cercare di semplificare al massimo le cose diminuendo fino al possibile il numero di piombi applicati al nylon ondo evitare intrecciamenti.

Una disposizione ideale vede l’impiego di un unico pallettone o torpille ad una quarantina di centimetri dal nodo del terminale sotto il quale vengono posizionati tre o quattro pallini a seconda del peso complessivo che si vuole raggiungere, una piombatura da tre grammi può consentire un casting che supera i 20 metri.

Con canna fissa si può seguire lo stesso schema adottato per la bolognese, ma con grammature di lenza inferiori, con i pallini concentrati in una trentina di centimetri per agevolare le fasi di lancio (in questo caso l’impiego del pallettone di peso maggiore può essere evitato). Per la pesca con roubasienne il discorso relativo alla leggerezza della lenza si fa ancora più accentuato, non ponendosi il problema relativo alla fase di lancio, si può osare nel proporre al ciprinide lenze leggere anche a notevole distanza dalla riva.

Per quel che concerne la scelta del galleggiante e dell’amo; nel primo caso prediligeremo un modello a goccia, mentre nel secondo opteremo per un amo panciuto e dal gambo corto, ideale per agganciare l’apparato boccale di queste specie ittiche.

Per concludere un accenno alle esche: il larva carnaria regna sovrana ed accomuna i gusti alimentari di tutti i ciprinidi, bene anche il lombrico, il mais e le boiles di pastura. Fondamentale è pasturare, ma è altrettanto opportuno farlo nella maniera adeguata senza eccedere, in maniera tale da scongiurare una situazione di sovra alimentazione per i pesci, sortendo così uno spiacevole e conseguenziale effetto contrario