Porto di Termoli nel sistema Adriatico Meridionale, «Terza Commissione al lavoro»

CAMPOBASSO. Inserire il porto di Termoli all’interno dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. Una realtà di cui fanno già parte i porti di Brindisi, Bari, Barletta, Monopoli e Manfredonia. L’Ente pubblico non economico ha funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nelle aree in questione e non solo, con attenzione a regolamentazione, sicurezza e tutela ambientale.

A tal proposito il presidente della III Commissione consiliare della Regione Molise, Aida Romagnuolo, a norma di Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea regionale, ha provveduto ad assumere direttamente l’incarico di relatore dell’argomento iscritto all’ordine del giorno proprio della III Commissione permanente e concernente la “Richiesta inserimento del Porto di Termoli all'interno dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale”. Nell’ambito dell’esame dello stesso provvedimento in valutazione, i commissari hanno deciso di programmare, per le prossime sedute della Commissione, alcune audizioni dei soggetti istituzionali nazionali, provinciali e locali coinvolti per competenza alla problematica in trattazione.

“Convocheremo certamente un rappresentante della Capitaneria di porto di Termoli, esponenti della Regione Puglia, della Provincia di Campobasso e del Comune di Termoli, oltre che altri operatori del settore – ha commentato il presidente Aida Romagnuolo – una opportunità importante per il nostro territorio, volta allo sviluppo e alla valorizzazione”