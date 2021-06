TERMOLI. Chiunque abbia provato, questa mattina venerdì 11 giugno, a prenotarsi per il cosiddetto ‘Vaccine Day’ previsto per il 12 e 13 giugno 2021, segnala problemi relativi al mancato caricamento della piattaforma. Collegandosi sul sito dedicato, appare immediatamente, a grandezza pagina, l’avviso relativo al ‘Vaccine Day’ con l’indicazione dei tre paesi di Bojano, Campomarino e Cerro al Volturno e le info relative alle dosi disponibili che, nello specifico, sono 4800 in totale.

Il problema sorge nel momento in cui si seleziona uno dei tre comuni ivi riportati: dopo qualche secondo di caricamento della pagina, infatti, si viene reindirizzati nuovamente alla home, come mostrato nel video allegato. Non si visualizza, in sostanza, la classica schermata dove inserire il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e l’indirizzo e-mail per poi procedere alla vera e propria adesione alla campagna vaccinale.

Tutto nella norma, fa sapere Asrem: «In realtà non ci si deve prenotare: verranno inviati sms alle persone non vaccinate dei luoghi prescelti che sono già in piattaforma. Non serve fare nulla: se hai già aderito e non sei stato ancora vaccinato riceverai un sms per l’orario di convocazione, non è un open day come quello dell’8 giugno scorso».