Selvaggia Lucarelli esporta l'uncinetto di Trivento a Milano

MOLISE. Selvaggia Lucarelli colpisce ancora: «E insomma lo scorso anno vado in vacanza in Molise e scopro che in un bellissimo paese che si chiama Trivento si fa un festival dell’uncinetto famoso nel mondo, lo Yarn Bombing. Le donne (e chissà, forse anche qualche uomo) del paese addobbano balconi, finestre, scalinate, fermate del bus con lavori fatti all’uncinetto. Mio fratello lo dice al Municipio 3 di Milano e il risultato è questo: lo Yarn Bombing è a Milano! Il quartiere Lambrate, tra Via Ventura e Via Conterosso è pieno di lavori arrivati da tutto il mondo (oltre che naturalmente dal Molise!) Non perdete di visitare il cortile de La Luna, ma ne troverete tanti sparsi qua e lá, in una specie di divertente caccia al tesoro. Ma la cosa più importante è che è tutto altamente instagrammabile. Poi dite che non vi penso. (da oggi fino a domenica)

#yarnbombing»