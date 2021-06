Ha donato 130 volte con l'Avis, onorificenza a Demetrio Mendozzi

TERMOLI. Nuova onorificenza correlata all’attività sociale promossa sul territorio costiero. Importante riconoscimento per l'Avis di Termoli e per la sua benemerita attività. Uno dei suoi soci donatori, Demetrio Mendozzi, dato il pluriennale impegno di umana solidarietà a favore del prossimo con le sue numerose donazioni di sangue e plasma, giovedì 10 giugno, presso il Palazzo del Governo di Campobasso, il prefetto Francesco Antonio Cappetta consegnerà l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Demetrio Mendozzi ha iniziato a donare giovanissimo e in questi anni ha raggiunto il traguardo delle 130 donazioni, tra sangue intero e plasma, questo è il riconoscimento di un impegno costante nel volontariato. Queste le parole di commento del donatore insignito:

«Ringrazio l'Avis per avermi dato la possibilità di aiutare coloro che hanno avuto bisogno ed a me di fare del bene al prossimo. Invito tutti a donare sangue e plasma, perché è un gesto che a noi nulla costa ma per gli altri può essere di vitale importanza e fa bene anche a chi dona. Spero di poter continuare così e di essere un buon esempio per la mia famiglia e per gli altri».