Viaggio nel San Timoteo: in Radiologia mancano 6 medici, 12 tecnici e 3 infermieri

TERMOLI. Undicesima puntata dell’inchiesta che trae spunto sulla relazione firmata da 19 medici e primari dell'ospedale San Timoteo e inviata ai vertici Asrem, alla struttura commissariale e alla Regione Molise. Dopo Rianimazione, Urologia e Oculistica, Pediatria-Nido e Gastroenterologia, Cardiologia, Utic-emodinamica e Medicina trasfusionale, dopo Pronto soccorso e Medicina d’urgenza, dopo Chirurgia generale e Farmacia ospedaliera, oggi passiamo ai raggi x, è il caso di dire, l’Unità operativa di Radiologia.

«I medici in servizio attualmente sono 8 per la radiologia e 2 per la medicina nucleare, che recentemente si è dotata di nuove apparecchiature, più il direttore che però svolge le sue funzioni anche su Campobasso ed è capo del Dipartimento dei Servizi. Da considerare che oltre alle attività di radiologia convenzionale, Tc e Rmn è in fase di completamento una sezione radiologica tradizionale e Tc presso il Pronto soccorso che quindi necessiterà di essere gestita.

Il numero di esami radiologici eseguiti durante la notte è tale che il turno di reperibilità diviene di fatto un turno di servizio, con tutto ciò che segue riguardo al riposo obbligatorio, che normalmente non viene rispettato per non danneggiare l'attività del giorno dopo, ma che bisognerebbe prevedere. Di qui la necessità e la convenienza, di attivare una guardia attiva anche di notte. In tal senso è giunta la volontà del Direttore dell'Unità operativa ad attivare, analogamente a quanto accade per altri servizi, una pronta disponibilità dalle 8 alle 2 ed un turno di lavoro in guardia attiva dalle 2 alle 8 non potendo garantire, per lo stato attuale del personale, una intera guardia attiva 20-8. La Rmn viene attualmente utilizzata solo part-time a causa della carenza di personale, non esiste quasi mai la possibilità di eseguire Rmn in urgenza, che in alcuni selezionati casi sarebbero dirimenti per diagnosi importanti. Il direttore dell’Unità operativa ritiene che il minimo indispensabile per rispondere a tutte queste situazione sono altri 6 medici (5 radiologi ed 1 medico nucleare).

I tecnici di radiologia sono 18 comprensivi di quelli che svolgono la loro funzione in angiografia, emodinamica, radiologia convenzionale, Tc Rmn, medicina nucleare. E' evidente la loro insufficienza considerando che uno di questi è assunto a Partita Iva e non si sa quanto tempo verrà mantenuto. Il numero necessario per poter svolgere in sicurezza tutte queste attività è di altri 12 tecnici.

Per ciò che riguarda il personale infermieristico, considerando la necessità di coprire il turno pomeridiano per esami contrastografici Tc e Rmn sono necessari altri 3 infermieri».