Diamo voce ai "Lavoratori fragili uniti per sopravvivere"

ROMA. Hanno contattato anche Termolionline, per avere voce sul nostro territorio, oltre che nel resto del Paese.

Sono i promotori del gruppo "Lavoratori fragili uniti per sopravvivere", nato con lo scopo di condividere più informazioni possibili, in questo periodo di pandemia, tra lavoratori cosiddetti fragili (persone con grave disabilità, immunodepressione, patologie oncologiche, in terapia salvavita, con trapianto d'organo, etc. etc.), impossibilitati ad eseguire lavoro agile per mansione.

«Dopo un lunghissimo anno di attesa, paure, decurtazioni importanti di stipendio e licenziamenti, finalmente il legislatore ha esplicitato chiaramente la non computabilità nel comporto del periodo di assenza (precauzionale) dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero, fruito dai lavoratori fragili dipendenti sia del pubblico impiego che del settore privato e lo ha fatto attraverso il Decreto Sostegni.

Il 30 giugno 2021 terminerà la tutela dei lavoratori fragili, alcuni dei quali sono riusciti a vaccinarsi ed, avendo sviluppato anticorpi protettivi verso il Coronavirus, a Luglio proveranno a riprendersi la loro vita lavorativa, mentre altri lavoratori fragili, pur essendosi vaccinati, non hanno sviluppato anticorpi (come se non si fossero mai vaccinati). Altri lavoratori fragili, invece, non hanno potuto vaccinarsi, in quanto la terapia in atto o la condizione di patologia di base controindicano la vaccinazione anti-Covid.

In tal senso, il Senatore Augussori ha presentato un'interrogazione ai ministri della Salute Speranza e del Lavoro Orlando in cui si chiede di prorogare oltre il 30 Giugno la tutela per i lavoratori fragili che non abbiano potuto essere sottoposti a vaccinazione, poiché la stessa è controindicata dalla terapia e/o dalla patologia in atto e per coloro che non hanno sviluppato anticorpi protettivi, nonostante la vaccinazione.

Noi lavoratori fragili abbiamo sperimentato ancor più sulla nostra pelle la paura della pandemia, il timore che il nostro stesso lavoro ci potesse rendere più vulnerabili al virus.

Ora si attende che venga rivista anche la problematica che scaturisce dalla "sorveglianza sanitaria eccezionale" (visita straordinaria del medico competente), nel momento in cui il lavoratore viene giudicato temporaneamente inidoneo assoluto a svolgere il proprio lavoro, causa pandemia. Se da un lato infatti la sorveglianza sanitaria eccezionale nasce con l'intento del legislatore di tutelare la salute dei lavoratori con patologie a rischio, dall'altro la stessa sorveglianza sanitaria finisce col penalizzare, tipo boomerang, questi lavoratori, che si ritrovano costretti ad una malattia "precauzionale" e d'ufficio, conteggiata purtroppo nel periodo cosiddetto di comporto.

In questo modo, i lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei assoluti (ed impossibilitati al lavoro agile anche attraverso un eventuale cambio di mansione) per cause non direttamente imputabili ad essi stessi, bensì alla situazione di pandemia, rischiano ripercussioni retributive e soprattutto il licenziamento.

Finalmente nel decreto Sostegni bis è stato presentato un emendamento a tutela anche dei lavoratori inidonei alla mansione posti in malattia dal medico competente. Con questo emendamento, l'Onorevole Panizzut chiede che tale malattia non venga conteggiata nel comporto e che questi lavoratori finalmente non rischino più di essere licenziati.

Ci auguriamo che l'interrogazione abbia un riscontro favorevole da parte dei Ministri quanto prima e che questo emendamento al decreto "Sostegni bis" venga approvato da tutti i partiti politici, perché sia i lavoratori fragili che i lavoratori inidonei devono essere "visti" e tutelati da tutti i partiti politici. Siamo vivi ed esistiamo... riuscite per una volta a volerci "vedere" tutti?

Ringraziamo ancora una volta tutti quei parlamentari che si stanno impegnando nell'aiutare anche questi lavoratori, affinché nessuno resti indietro».