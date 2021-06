TERMOLI. Sirene dei motopescherecci accese alle 11 al porto di Termoli.

La marineria termolese non ha fatto mancare la propria adesione alla protesta nazionale, a cui hanno chiamato a raccolta anche le istituzioni regionali e locali: «Egregio presidente Toma ed egregio sindaco Roberti, l’Alleanza delle Cooperative italiane della Pesca ha dichiarato lo stato di agitazione della categoria contro gli indirizzi recenti della Politica Comune che, attraverso la progressiva riduzione dei giorni annui di attività in mare, hanno di fatto deciso di far chiudere le imprese di pesca in Mediterraneo. Nell’ambito dello stato di agitazione, giornata di protesta nazionale con manifestazioni per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle istituzioni e delle forze politiche e sociali. Auspicando il vostro sostegno e la vostra partecipazione all’iniziativa, inviamo il manifesto “Voglio chiudere la pesca”.

Il primo cittadino di Termoli, Francesco Roberti, ha così preso posizione, partecipando stamani al porto all’iniziativa assieme a Domenico Guidotti e Paola Marinucci, oltre a diversi armatori.

Le manifestazioni del 12 giugno di Venezia e Mazara del Vallo sono solo le prime iniziative della mobilitazione della pesca italiana, che proseguirà ad oltranza nei prossimi mesi, fino a quando la Commissione Europea non rivedrà le sue posizioni. Lo fa sapere l'Alleanza pesca, secondo cui «il Consiglio dei ministri della pesca di dicembre segnerà lo spartiacque di questo percorso, con ulteriori insostenibili riduzioni dell'attività in mare o con il varo di misure alternative». «Fino ad allora - spiega l'Alleanza - continueremo a far sentire forte e chiara la nostra voce, insieme a quella di tutte le altre organizzazioni italiane cooperative, amatoriali e sindacali e con i colleghi di altri Paesi euro mediterranei, con manifestazioni unitarie nazionali e internazionali.

Le tante adesioni di tutte le forze politiche italiane, di europarlamentari, di Assessori regionali e dei Comuni delle marinerie ci fanno ben sperare e ci incoraggiano a proseguire il percorso intrapreso che - conclude - ci auguriamo renda evidente al Commissario Sinkevičius la inaccettabilità di Piani di gestione che provocherebbero il disastro sociale ed economico nella pesca mediterranea».