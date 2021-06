CAMPOBASSO. Consegna delle onorificenze “Ambasciatori del Molise nel mondo” questa mattina presso l’Aula consiliare di Palazzo d’Aimmo. La cerimonia avrebbe dovuto aver luogo lo scorso anno, ma ciò non è stato possibile a causa dell’emergenza pandemica. Fra gli insigniti dell'alta onorificenza prevista dalla Legge regionale n. 12 del 2015, Francesca Colavita, biologa molisana del team dello Spallanzani che, agli inizi di febbraio dello scorso anno, isolò per la prima volta in Italia il coronavirus e che per questo risultato ha ricevuto la prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferitale al Quirinale dal Capo dello Stato.

Sono state premiate anche le diverse componenti della società molisana che hanno contribuito a fronteggiare la grave emergenza sanitaria da Covid-19, con resiliente solidarietà e forte senso di responsabilità, personale e professionale, a supporto della comunità e del territorio molisano. Donne e uomini ai quali la Presidenza del Consiglio regionale del Molise ha inteso conferire Attestati di stima e riconoscenza.

Non ha nascosto un certa emozione il presidente della Regione Molise, Donato Toma, per via del fatto che l’evento odierno ha potuto svolgersi in presenza. Il governatore ha ricordato come la maggior parte dei comuni molisani sia Covid free, la curva dei contagi si sia abbassata notevolmente, sia diminuita la pressione sulle strutture ospedaliere. Ciò significa guardare al futuro con più ottimismo, senza abbandonare, però, le dovute cautele e rispettando sempre le norme sulle misure di contenimento.

Ai premiati ha espresso parole di apprezzamento e congratulazione. «Siete le nostre eccellenze - ha detto – ed è giusto che oggi riceviate il riconoscimento per quanto fatto. Il Molise è fiero e orgoglioso di voi».