Vaccini, circolare Ministero: AstraZeneca solo over 60. Felice: «Era ora»

TERMOLI. AstraZeneca sarà inoculato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni. È la decisione presa dal Ministero della Salute riguardo il vaccino Vaxzevria. La notizia è stata accolta con positività anche da Nicola Felice, Presidente del Comitato San Timoteo che commenta: «Finalmente il Ministero della Salute con chiarezza ha disposto che il vaccino Astrazeneca deve essere inoculato solo agli over 60. Per chi ha avuto la prima dose Astrazeneca, la seconda dose dovrà essere con vaccino mRNA da riprogrammare tra 8-12 settimane».

La circolare di aggiornamento del parere Cts sui vaccini fa seguito alle note circolari del 7 e del 21 aprile 2021 e include anche la decisione circa il vaccino Jansenn (Johnson & Johnson protagonista dell’open day vaccinale in Molise lo scorso 8 giugno ndr). L’inoculazione, monodose, “va somministrata a soggetti di età superiore ai 60 anni”, come emerge dal documento.

Nel frattempo si contano circa 900mila italiani, di età inferiore ai 60 anni, che hanno già ricevuto la prima inoculazione di vaccino AstraZeneca e che, adesso, dovranno effettuare il richiamo esclusivamente con Pfitzer o Moderna. Seconda dose che, come chiarito dal Ministero della Salute, rispetterà i tempi di 8-12 settimane successive alla prima dose di immunizzazione.

Anche in Molise bisognerà adeguarsi alla nuova circolare: «L'Asrem dovendo riprogrammare la seconda dose di vaccino è opportuno che per i cittadini, in primis i caregiver, di Termoli e basso Molise venga disposto la seconda dose con vaccino a mRNA presso il punto di vaccinazione del PalAirino o dell'ospedale San Timoteo di Termoli – conclude Felice - Ciò per evitare gli enormi disagi per raggiungere il punto di vaccinazione di Campobasso. Disagi che si aggravano ulteriormente nel periodo della bella stagione, ormai iniziata, che vede aumentare il traffico veicolare, oltre a quelli per i lavori in corso sulla statale Bifernina che vede la presenza di ben sei semafori».