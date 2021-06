Viaggio nell'ospedale San Timoteo, focus sul reparto di Otorinolaringoiatria

TERMOLI. Dodicesima puntata dell’inchiesta che trae spunto sulla relazione firmata da 19 medici e primari dell'ospedale San Timoteo e inviata ai vertici Asrem, alla struttura commissariale e alla Regione Molise. Dopo Rianimazione, Urologia e Oculistica, Pediatria-Nido e Gastroenterologia, Cardiologia, Utic-emodinamica e Medicina trasfusionale, dopo Pronto soccorso e Medicina d’urgenza, dopo Chirurgia generale, Farmacia ospedaliera e Radiologia, oggi affrontiamo l’Unità operativa compressa di Otorinolaringoiatria, guidata da Giovanni Serafini, direttore facente funzioni dimissionario all’ospedale San Timoteo.

«Questa Unità operativa, nel precedente piano operativo è stata fortemente penalizzata nonostante avesse i numeri di resa giornaliera per posto letto più alti dell'intero Ospedale in tutti gli anni dal 2005 al 2015, un'attività numericamente e qualitativamente (Drg medio) nettamente più elevata rispetto alle altre Unità operative di Otorinolaringoiatria del resto della regione. La legge di riordino degli Ospedali ne avrebbe permesso la sopravvivenza dato che, come per altre Specialistiche (Pediatria, Urologia), era prevista la possibilità di tenere aperta una Uoc anche ogni 150mila abitanti. Di fatto l'assenza di un Hub di 2^ livello e quindi di Hub di primo livello negli Ospedali di Termoli e Isernia, ne ha decretato la fine, contrariamente a quanto accaduto per altre Unità operative che, secondo la stessa normativa che stabilisce le caratteristiche degli Ospedali Hub di primo livello e Spoke, o non sarebbero dovute esistere (e invece sono più di una) o avrebbero dovuto seguire la stessa sorte e non l'hanno subita. Di fatto, per iniziativa dell'allora direttore sanitario dell'ospedale di Termoli sono stati assegnati 2 posti di degenza ordinaria all'interno della Chirurgia oltre ai 4 di day surgery già stabiliti dal piano operativo 2016-18. Inoltre l'Uoc esistente a Termoli con l’unico direttore vincitore di concorso e non facente funzioni, è divenuta Uoc regionale. Un reparto chirurgico, quindi non di servizi, che affronta in tre ospedali differenti distanti almeno un’ora di auto tra di loro, urgenze ed emergenze oltre che pazienti chirurgici programmabili, è una contraddizione in termini visto che tutt'e tre gli ospedali sono "per acuti". L'effetto deleterio, antieconomico e contro le esigenze assistenziali della popolazione sono, a distanza di 5 anni da quella scellerata scelta, evidenti e indiscutibili, anche in considerazione del fatto che anche nell'ambito dell'organizzazione Hub di primo livello/spoke interpretando la legge sarebbe stato possibile mantenere questo reparto a Termoli. Quindi si chiede che si ritorni ad una Uoc indipendente a Termoli, in un ambito multidisciplinare di cui la direzione sanitaria ha già individuato l'allocazione in coabitazione con la Unità operativa di Urologia, nell'ambito di un unico piano delle Chirurgie. Piano delle Chirurgie che, in una prospettiva più lunga di organizzazione, potrebbe essere articolato secondo l'intensità di cura. Attualmente l'organico è di 3 medici oltre al direttore che svolge le sue funzioni anche a Campobasso ed Isernia, vengono garantite 12 ore di guardia attiva per 5 giorni la settimana e 6 il sabato, reperibilità notturne 6 giorni alla settimana mentre la domenica tutte le urgenze non differibili vengono centralizzate nella sede di Campobasso. Le attività di consulenza per i pazienti interni, gli ambulatori per esterni di specialistica, audiologia, vestibologia endoscopia, oncologia Orl, permettono di coprire le necessità della popolazione anche se con tempi di attesa un po' lunghi. Quindi da tempo è stato richiesto un medico specialista destinato a Termoli (e uno nella sede di Campobasso), peraltro previsto dalla pianta organica del famigerato piano operativo 2016-18 (14 medici contro gli 11 ora presenti). Per quanto riguarda gli infermieri dedicati, che al momento si occupano delle attività ambulatoriale e di day hospital (che obtorto collo rappresenta la gran parte dell'attività chirurgica), essi sono 3 mentre la coordinatrice è in comune con l'Oculistica. Come già detto l'infermiere di turno il pomeriggio assiste anche il medico di guardia dell'Oculistica. Nell'ambito della auspicata riapertura di un reparto multidisciplinare Otorinolaringoiatria-Urologia è necessario fornire altri 12 infermieri e 2 Oss».