Campagna vaccinale in Molise: somministrate 225.133 dosi

CAMPOBASSO. Prosegue il report dell'Asrem sulla campagna vaccinale. Nella giornata di ieri il Molise ha somministrato 2.598 dosi.

In particolare, il numero delle somministrazioni è passato da 222.535 dell'11 giugno alle 225.133 di sabato 12 giugno.

Delle dosi inoculate 157.195 (ieri 2.571) sono state Pfizer-BioNTech, 43.170 (0) AstraZeneca, 19.755 (10) di Moderna e 5.013 (17) di Janssen.

Nella suddivisione per categorie abbiamo 0 sul personale scolastico (da inizio campagna vaccinale 13.523), 4 su personale sanitario (15.804), 0 su ospiti delle Rsa (4.819), 0 sulle forze armate (4.562), 104 sugli Over 60 (77.848), 78 su soggetti fragili e vulnerabili (54.301), 3 sui caregiver (3.222) e 2.409 per altre categorie (51.054).

La fascia over 80 con 14 somministrazioni arriva a 45.932 dosi inoculate.

La fascia 70-79 anni, vanta 58 vaccinazioni e un complesso di 35.954 dosi.

La fascia 60-69, ha avuto 137 somministrazioni, per un totale di 45.964.

La fascia 50-59, con 111 dosi, arriva a 46.443.

La fascia 40-49, con 738 dosi, arriva a 27.818.

La fascia 30-39 con 911 dosi arriva a 12.221.

La fascia 20-29 con 600 dosi arriva a 7.570.

La fascia 18-19 con 28 dosi arriva a 3.231.