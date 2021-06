TERMOLI. La famiglia, dono inestimabile, straordinario e indimenticabile. Ciascuno di noi ha in mente i momenti più significativi della propria infanzia, quando si ritrovava dinanzi al focolare, con i propri genitori e i propri nonni. In quel contesto si creava una grande convivialità, qualcosa di unico. Purtroppo con l’avvento dei social e di internet e forse anche con il passare degli anni, abbiamo perso tanti momenti speciali e irripetibili, come quello vissuto durante l’infanzia o ancor prima vissuto dai nostri genitori.



Infatti proprio ieri sera, si è tornati sull’argomento “Social e pandemia”, quanto in realtà questo virus ci abbia fatto sentire ancora più soli e distanti, anche purtroppo dai nostri familiari. Perché se da un lato internet accorcia le distanze, dall’altro, ci isola e ci allontana dalla socialità.



Sono stati chiamati ad affrontare questo argomento, i diversi relatori, proprio oggi, durante il convegno “Famiglia in digitale”, presso il cinema S.Antonio, qui nel nostro centro cittadino. Ospite e principale relatore del convegno, direttamente da Milano, il professore Francesco Belletti, direttore del centro internazionale studi famiglia, che ha parlato dell’importanza dei legami familiari e della grande prova affrontata durante questo anno, a causa della pandemia, che ha messo in discussione tanti fattori che poco prima davamo per scontato (famiglia, lavoro e socialità, per citarne alcuni).



Altre testimonianze hanno costellato il convegno, tra cui l’intervento del vescovo Gianfranco De Luca, che ha parlato della centralità della famiglia, in particolar modo in questo tempo di difficoltà.



Tra una testimonianza e l’altra, Tiziano Albanese ha deliziato il pubblico con la sua musica, proponendo dei brani meravigliosi.



Questo è il primo incontro in presenza, con il pubblico che seppur distanziato ha ascoltato con attenzione l’intero convegno. Ha moderato la serata Fabrizio Occhionero. Questo incontro è stato organizzato da don Gianfranco Lalli, direttore del centro di aiuto alla famiglia “Amoris Laetitia”.



Ripartire dai legami, perché non c’è cosa più importante e vera dell’amore.