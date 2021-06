Via Udine e dintorni: lettera aperta all'assessora all'Ambiente Rita Colaci

TERMOLI. Degrado urbano e periferie, lettera aperta all’assessora all'Ambiente Rita Colaci. A promuoverla il comitato via Udine e dintorni. «Ambiente è una parola che racchiude tutto ciò che ci circonda, lo spazio in cui viviamo. In ambito urbano l’ambiente è anche armonia di paesaggio, decoro e, perché no? Sicurezza.

Sappiamo che il tema che le stiamo sottoponendo riguarda un po’ tutto il territorio di Termoli, ma noi documentiamo e relazioniamo di quello che ci riguarda più da vicino e su cui ovviamente abbiamo diretta conoscenza.

Ci rammarica grandemente constatare che non esista, o peggio, che non funzioni, un servizio di sfalcio che limiti “l’esuberanza” della vegetazione spontanea prospiciente molte strade cittadine. Nel nostro quartiere, che noi del Comitato identifichiamo simpaticamente con “Via Udine e Dintorni”, la vegetazione spontanea ha raggiunto altezze piuttosto considerevoli, formando un manto impenetrabile tra la strada e la scarpata della tangenziale. E qual è il problema? Beh, ce ne sarebbe più di uno: memori degli incendi che pochi anni addietro, partendo proprio dalla scarpata della tangenziale, hanno al tempo minacciato le abitazioni poco distanti e richiesto impegnativi interventi di spegnimento, preferiremmo che ci fosse più attenzione alla prevenzione che alla cura, per non essere costretti a rivivere tristi esperienze. In secondo luogo ci rattrista constatare che mentre la vegetazione spontanea prospera, la piantumazione messa a dimora nelle “aree verdi” di Via Udine in concomitanza del recente intervento di messa in sicurezza delle strade cittadine, avvizzisce per totale incuria. Sono rimasti solo i legnetti di sostegno di quelle che dovevano essere le piante messe a dimora. Cifre irrisorie? Noi li consideriamo comunque soldi pubblici. Soldi dei cittadini praticamente gettati via quando erano finalizzati a creare decoro. Di quell’ambiente di cui discorrevamo prima.

Anche la pensilina della fermata autobus possiede adesso l’accesso limitato dalle sterpaglie. Se prendessero fuoco, la pensilina, in materiale plastico, si scioglierebbe come un pezzo di burro al sole.

Crediamo che non sia necessario descrivere in dettaglio tutte le situazioni che non vorremmo aver visto. Il concetto dovrebbe essere chiaro: chiediamo un risveglio di interesse nella cura del verde cittadino, in tempi molto brevi. Anche perché la stagione turistica è iniziata e l’aspetto della nostra cittadina non è in questo momento di quelli da mettere in vetrina, e questo riteniamo che non sia esattamente un bene».