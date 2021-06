Viaggio nel San Timoteo, in Ortopedia grave la carenza di medici e infermieri

TERMOLI. Prosegue il nostro viaggio all’interno dell’ospedale San Timoteo. Nella 13esima tappa del percorso analizziamo le criticità del reparto di Ortopedia. «Altra situazione drammatica dal punto di vista del personale quella dell'Ortopedia in cui fino a pochi anni fa operavano 9 medici mentre al momento ne sono in servizio 2 più un contratto libero professionale Covid che scadrà tra qualche settimana – si legge nella relazione inviata all’Asrem - fare commenti su numeri di questo tipo è inutile, dobbiamo chiederci come abbiano potuto portare avanti un'attività chirurgica, di traumatologia, con un numero così esiguo di persone a cui bisogna dire grazie, a prescindere.

L'attività aggiuntiva ha permesso questa sopravvivenza ma ci sembra che sia un costo irrilevante rispetto al lavoro fatto. Va considerato che la patologia ortopedica e traumatologica che afferisce al Pronto soccorso e all’Unità operativa di Ortopedia risente della posizione geografica del comune, che si trova su vie di grande comunicazione (A14 e Porto), ha una importante zona industriale e durante il periodo estivo moltiplica la sua popolazione con l'arrivo dei turisti. In questi ultimi anni nonostante la estrema scarsità di dirigenti medici si è riusciti comunque a garantire un servizio adeguato. Bisogna pensare di assumere 6 nuovi ortopedici e di effettuare un concorso per direttore a tempo indeterminato che, come già detto, dia continuità e sicurezza anche a coloro che arriveranno, oltre che un punto di riferimento per la popolazione e per l'organizzazione del reparto.

Tanto per dare una idea della situazione attuale i medici in servizio sono un quarto di quelli minimi previsti. La situazione infermieristica presenta 10 turnisti (di cui 2 a P. I.), 1 fuori turno, 1 infermiere in ambulatorio, 2 gessisti, 2 Oss, un assistente sanitario e un coordinatore. Considerando la tipologia di malati ed il fatto che gli infermieri svolgono assistenza anche per i pazienti dell'Urologia che sono ricoverati nello stesso reparto, sono fortemente insufficienti per cui richiediamo 6 infermieri turnisti più un gessista».