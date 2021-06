Disavventura nel ritorno dalle Tremiti: avaria allo Zenit, turisti rientrano con l'Amalfi Jet

TERMOLI. Disavventura per una sessantina di turisti e i sei componenti dell'equipaggio di ritorno dalle Isole Tremiti nel pomeriggio di ieri. Mezz'ora dopo la partenza dalle Diomedee in direzione Termoli, avaria ai motori dello Zenit, causato da un principio d'incendio e sul posto a recuperare i passeggeri è arrivato l'Amalfi Jet, che prima ha riportato i viaggiatori alle Tremiti e poi è ripartito per arrivare poco prima delle 21 al porto di Termoli.

Sul posto anche i volontari della Misericordia di Termoli per l'eventuale assistenza ai passeggeri.

Lo Zenit è stato poi rimorchiato con un'altra imbarcazione ed è giunto al porto in tarda serata.

Operazioni coordinate dalla sala operativa della Guardia costiera, sul posto anche i Vigili del fuoco di Termoli.