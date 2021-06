Delizie in trasferta.... e caccia a Borghese: come cresce il gruppo social Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. L’avevamo annunciato, un giugno speciale per il gruppo social in costante crescita “Delizie in Cucina”.

Approfittando del 2 Giugno, Festa della Repubblica, le promotrici di questa pagina ormai dilagante hanno unito tre regioni all’insegna della tipicità e della tradizione a tavola.

“Delizie in trasferta” l’iniziativa che ha visto partire dal Molise e dalla Puglia alla volta della Campania.

Il gran giorno è arrivato, o meglio passato!!

Passato perché, le nostre ragazze dopo il 2 Giugno, hanno completato solo oggi la digestione.

Le delizie di Giustina hanno fatto il botto, casatiello, pizza, frittatine, sono solo alcune delle specialità tipiche campane che le nostre ragazze hanno potuto apprezzare.

È stata una giornata ricca di emozioni, dalla partenza, per non parlare dell' arrivo e finire con il triste ritorno.

La giornata raggiunge la perfezione, che sa unire l’utile al dilettevole.

«Prossimi progetti? Ci sono tante nuove idee, alcune di esse sono un contest tutto man! Eh sì! saranno gli uomini questa volta a gareggiare e avventurarsi in cucina... inoltre, ci sarà la creazione di un profilo Instagram... e poi, e poi...continuate a seguirci».

Grande attenzione anche per la new entry! Le maglie di Delizie in cucina a grande richiesta.

(per info contattare Tiziana e Tatiana)

«E come dice Tonia?

Invidiateci, ma non imitateci!»

Pochi giorni dopo, invece, è partita la caccia ad Alessandro Borghese, che si trovava in basso Molise, sulla costa, per realizzare una puntata dell’apprezzato format Quattro Ristoranti.

Le deliziette, ribattezziamole così ormai, hanno seguito le orme e si sono fatte notare, diversamente non poteva succedere,

«E’ stata davvero una faticaccia!», ma Tiziana, Tonia e Tatiana hanno portato a termine la missione per tutto lo staff! Con la maglia a tema e il cartellone Delizie in cucina, e un po’di urla… hanno attirato l’attenzione di Alessandro Borghese per l’immancabile selfie.