Le promozioni e gli sconti ora sono online: i vantaggi delle piattaforme digitali

TERMOLI. Sono sempre di più le piattaforme online che offrono ai nuovi utenti oppure agli utenti più “fedeli” un grande numero di promozioni esclusive, molto spesso legate proprio al completamento dell'iscrizione oppure al raggiungimento di una determinata soglia di punti o di cifra da spendere. Ecco quali sono i metodi più diffusi e quali vantaggi comportano, dai codici sconto alle iniziative di marketing via email.

Bonus e vantaggi al momento dell’iscrizione: i settori coinvolti sono sempre più numerosi

Una delle strategie più diffuse per incentivare l'iscrizione degli utenti ai propri servizi adotatta delle piattaforme è quella di concedere dei bonus online al momento della conferma dell'avvenuta iscrizione, molto spesso subito dopo aver creato il proprio conto utente, in modo da raccogliere in un solo luogo digitale dati, password ed eventualmente metodi di pagamento e indirizzi di spedizione. Questo tipo di incentivo è diffuso in tutti i settori: per quanto riguarda l'abbigliamento, ad esempio, e-commerce come Zalando concedono a chiunque si iscriva alla newsletter uno sconto del 10%, da riscattare al momento del primo ordine. Anche nel settore dell'intrattenimento è diffusa la pratica di concedere bonus al momento dell'iscrizione: servizi come Bonusfinder Italia consentono ai potenziali utenti di confrontare tutti i casinò digitali che offrono bonus senza deposito, in modo da scegliere il servizio più adatto alle proprie esigenze, utilizzando direttamente codici sconto specifici raccolti dal portale. Anche il settore dei pagamenti digitali, sempre più sviluppato e alla portata di tutti grazie a smartphone e tablet, non è immune a questo fenomeno: l’applicazione per i pagamenti digitali Satispay prevede l'accredito di un bonus di 5 euro al momento dell'iscrizione, oltre a un bonus aggiuntivo per un altro account nell'evenienza in cui il servizio sia stato raccomandato al nuovo iscritto da un amico o conoscente.

Sconti e benefici per gli utenti (vecchi e nuovi): dai codici sconto alle promozioni esclusive

Quello dell'iscrizione non è però l'unico momento in cui i nuovi utenti, i potenziali clienti e anche gli utenti già registrati da tempo possono avere accesso a sconti e promozioni esclusive. Oltre ai periodi stagionali in cui sono previsti sconti come durante i saldi invernali ed estivi, infatti, molto spesso vengono lanciate iniziative particolari che, comunicate in anticipo tramite newsletter, consentono agli utenti più attenti di accaparrarsi prima del tempo sconti o la possibilità di accedere a prodotti in promozione. Ciò accade più spesso durante occasioni particolari come il Black Friday, a fine novembre, oppure per ricorrenze specifiche come il compleanno dell'utente in questione o l'anniversario del momento della registrazione o del primo acquisto online presso le specifiche piattaforme. In altri casi, infine, sono previsti sconti fissi al raggiungimento di una determinata soglia di spesa, come effettuato in occasione delle offerte periodiche dell’e-commerce della rinomata catena di grandi magazzini italiana La Rinascente.

Acquistare online beni o servizi di qualsiasi genere è dunque conveniente, oltre che per l'immediata raggiungibilità dei prodotti desiderati, anche per i numerosi incentivi che vengono messi a disposizione degli utenti da parte delle piattaforme digitali, sempre più attente a questo genere di strategie di mercato.