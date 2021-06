L'amministrazione di Portocannone apre al pattugliamento della vigilanza privata

PORTOCANNONE. L'amministrazione comunale di Portocannone destina risorse al pattugliamento e alla vigilanza privata del territorio.

«Facendo seguito alle ripetute istanze sul tema pervenute dalla Cittadinanza, grazie ad una riprogrammazione di risorse derivante da economie generatesi su alcuni capitoli di spesa del bilancio comunale, la scorsa settimana, facendo seguito ad atto di indirizzo espresso dalla Giunta con deliberazione n. 30 del 15.4.2021, si è dato avvio ad un progetto sperimentale di pattugliamento e piantonamento dinamico del territorio attuato attraverso un accordo con la società Sicuritalia (IVRI).

Personale della Società, attiva in tutta Italia con i suoi servizi di vigilanza privata, effettuerà quotidianamente diversi passaggi notturni in distinti percorsi, programmati in modo da coprire il maggior numero possibile di vie del Paese, segnalando con immediatezza alle Forze dell'Ordine la presenza di situazioni anomale o sospette.

Il progetto di cui trattasi avrà durata semestrale (scadenza 31.12.2021) con possibilità di rinnovo e/o modifica degli aspetti operativi, alla luce delle risultanze emerse da questo primo semestre sperimentale.

Con l'occasione si informa inoltre la Cittadinanza che, su richiesta della Giunta Comunale, la scorsa settimana si è tenuto un incontro con il comandante della compagnia dei Carabinieri di Termoli, Alessandro Vergine, il quale ha assicurato la massima collaborazione dell'Arma in termini di sicurezza ed un incremento dei servizi nonchè delle attività sanzionatorie sul nostro territorio».