Un traguardo e un obiettivo: i 40 anni da festeggiare aiutando Michele

CHIEUTI. Chi non conosce Michele Caputo, un ragazzo che da sempre ha conquistato l’affetto di tutta la comunità, sin da quando era bambino. Michele a Chieuti, può essere considerato l’amico di tutti, sempre con il sorriso sulle labbra, sempre rispettoso con tutti, sempre molto educato nel darti il buongiorno. Michele, classe 1981, fa parte del gruppo di amici ed ex compagni di classe, che ad agosto festeggeranno tutti insieme il traguardo dei 40 anni; ed è proprio ai suoi amati compagni di classe, che stavano progettando la festa, che si rivolge chiedendo aiuto. Michele, circa tre settimane fa, riceve una diagnosi di Linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico che origina dai linfociti B presenti in linfonodi, milza, midollo osseo, sangue e numerosi altri organi. A Pescara intervengono subito, anche con la prima terapia, ma poi gli viene chiesto se volesse continuare le terapie lì o continuare a San Giovanni Rotondo. Michele sceglie San Giovanni Rotondo.

I dottori sono fiduciosi, ma c’è da combattere una battaglia lunga ed intensa. Oltre la difficoltà di dover affrontare la malattia, si pone la difficoltà di dover raggiungere l’ospedale e di conseguenza tutto quello che gira intorno alla malattia in termini di spese.

Purtroppo non avendo mezzi con cui raggiungere il nosocomio, sarà accompagnato da un’autista e una macchina: è questo è il primo costo da sostenere e quello che più preoccupa Michele. Qualche volta ci sarà necessità di dover soggiornare lì e naturalmente di tante altre cose che girano intorno ad un percorso di cura. Il problema di Michele non gli permette di lavorare e lui può contare solo sull’aiuto che può dargli la sua mamma con una pensione sociale, che ovviamente non basta. I suoi compagni di classe, rispondono subito all’accorato appello, organizzando una raccolta tra di loro, ma non bastava.

Ad un’amica in particolare, Costantina Tavani, viene un’idea, la quale mi riferisce: “gli propongo di organizzare una raccolta https://gofund.me/f8bc4bc5 per abbracciare più persone di cuore possibili; la classe accetta e Michele altrettanto”. La raccolta, con il minimo di 1000 euro, dopo tre ore viene raggiunta e la solidarietà sia economica che spirituale è un vero successo. Chieuti e dintorni rispondono con vero cuore, Michele è felicissimo di questo affetto e sostegno che sta ricevendo.

Per ora quei soldi serviranno ai transfert, ad alcune medicine fuori prescrizione, ai vestiti e a tutte le necessità. Gli amici di Michele, hanno inoltre pensato, che una volta guarito, con i soldi avanzati, debba orientare le sue forze prendendo qualche specializzazione e inserendosi, nella maniera più consona a lui, nel mondo del lavoro. Si stanno valutando le varie comunità presenti nel territorio, per inserirlo in un discorso di lavoro solidale. Questo è l’appello degli amici di Michele: “Il periodo di terapia sarà impegnativo sia economicamente che moralmente e vi chiediamo di non lasciarlo solo. Ci affidiamo alla vostra solidarietà e al vostro cuore, vi chiediamo un piccolo contributo per aiutarci ad aiutarlo. Chiediamo anche di non lasciarlo solo, una parola scambiata, una risata fatta, saranno sollievo e cura.

Agosto è vicino e siamo sicuri sarà festa grande, perché il più bel regalo che ci faremo, sarà quello di non lasciare indietro nessuno dei nostri amici, anzi, il capofila sarà proprio il nostro amico Michele”.