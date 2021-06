In sella alla "Graziella" per raccogliere i rifiuti gettati dagli incivili nella città Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. In giro per Termoli con la sua Graziella. Non è il nome di una donna, ma della bicicletta con cui il ferroviere in pensione Francesco Di Giovine gira per la nostra città, in cui si è trasferito di nuovo, lasciando Desenzano del Garda.

Pugliese di origine, è legatissimo a Termoli, di cui ama visceralmente il mare.

Ma una cosa non sopporta proprio, coloro che con poco senso civico deturpano e sporcano l'immagine della città in cui vive.

Allora avendo tempo a disposizione ha deciso di essere una sorta di paladino del senso civico e allora la mattina prende la sua bicicletta "Graziella" e va a raccogliere al parco, nei giardinetti della città, per le vie, i rifiuti che gli capita di trovare e che cittadini incivili buttano a terra.

“Io sogno! Termoli pulita”, è il suo motto che ha scritto sulla sua bici.

Sta ricevendo il plauso da parte di amici e cittadini semplici che vedono quello che fa e lo applaudono, qualcuno gli ha anche messaggiato dicendogli grazie, “ci voleva una persona come te a Termoli, candidati a sindaco".

Lui si schernisce e dice che lo fa perché ama vedere le città belle e pulite.

Attenzione che Francesco fotografa anche le situazioni incivili riguardanti il codice della strada, parcheggi selvaggi, occupazioni illegittime di aree.