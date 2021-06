TERMOLI. Aspettative notevoli ci sono sulla Zes e sul progetto di ingresso nel Sistema dell’Autorità del Mare Adriatico Meridionale, ma ci sono aspetti meno programmatici che comunque dovrebbero essere risolti in tempi laser, come la gestione dei rifiuti nel bacino portuale termolese.

Non è di competenza della Rieco Sud, essendo il perimetro in mano alla Regione Molise, ma la situazione sta sfuggendo di mano.

Alcuni commercianti ittici che hanno i box magazzino di loro proprietà nei pressi del parcheggio auto per le isole Tremiti sono a dir poco inviperiti per lo sconcio dei rifiuti che stazionano davanti ai loro box .

Ci hanno scritto e mandato la documentazione sulla situazione incresciosa che si sta verificando.

Tra le altre cose dicono non è certo un ottimo biglietto da visita agli occhi di chi va alle Tremiti e parcheggia nei pressi, per non parlare dell'olezzo che con l'aumento delle temperature diventa quantomeno insopportabile.